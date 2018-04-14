14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Deyr el Zor'da patlama!

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Deyr el Zor'da patlama!
Deyr el zor'da 10 büyük ölçekli bir patlama meydana geldi.
Deyr el Zor'da patlama! Deyr el Zor'da patlama! Deyr el Zor'da patlama!

Deyr el zor'da 10 büyük ölçekli bir patlama meydana geldi. Patlama doğu kırsalındaki Esad milislerinin kontrolü altında Meathin ve Taybeh kasabalarını sarstı. Şam elektriksiz kaldı. Birçok bölgeye elektrik verilemiyor

 

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