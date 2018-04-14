Deyr el Zor'da patlama!

Deyr el zor'da 10 büyük ölçekli bir patlama meydana geldi. Patlama doğu kırsalındaki Esad milislerinin kontrolü altında Meathin ve Taybeh kasabalarını sarstı. Şam elektriksiz kaldı. Birçok bölgeye elektrik verilemiyor
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Deyr el zor'da 10 büyük ölçekli bir patlama meydana geldi. Patlama doğu kırsalındaki Esad milislerinin kontrolü altında Meathin ve Taybeh kasabalarını sarstı. Şam elektriksiz kaldı. Birçok bölgeye elektrik verilemiyor