Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'de rejimin kimyasal silah tesislerine yönelik hava saldırısı düzenlemesi üzerine acil toplandı.



Rusya, ''ABD ve müttefiklerinin uluslararası hukuku ihlal ettiği'' gerekçesiyle ABD, İngiltere ve Fransa'nın kınanmasını istediği karar tasarısını konseyde oylamaya sundu.

Rusya'nın tasarısı, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.



SADECE 2 ÜLKE DESTEK VERDİ

Rusya'nın tasarısına sadece Çin ve Bolivya destek verdi. Tasarıya ABD, İngiltere, Fransa, İsveç, Polonya, Fildişi Sahili, Kuveyt ve Hollanda karşı çıktı.



Konseyin geçici üyelerinden Peru, Kazakistan, Etiyopya ve Ekvator Ginesiise çekimser kaldı.