14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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Erdoğan: İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar

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Erdoğan: İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın en kanlı terör örgütlerinin üzerimize salınmasıyla, kur silahıyla ekonomimizin hedef alınmasının sebebi budur. İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar. Hiç birisinin bize tesiri olmaz" dedi.
Erdoğan: İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar Erdoğan: İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar Erdoğan: İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar


Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Başakşehir İlçe kongresinde konuştu.

Dövizdeki kur artışına da değinen Erdoğan, "Dünyanın en kanlı terör örgütlerinin üzerimize salınmasıyla, kur silahıyla ekonomimizin hedef alınmasının sebebi budur. İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar. Hiç birisinin bize tesiri olmaz" dedi.

"İSTEDİKLERİ KADAR KUR SİLAHI KULLANSINLAR"

Döviz kurundaki artışa dikkat çeken Erdoğan, "Bugün bölgesinde ve ötesinde söz sahibi itibar sahibi bir ülkemiz var. Bu başarılarımız yüz milyonlarca kardeşimiz tarafından gururla karşılanıyor. Nasıl meyve veren ağaç taşlanırsa bizim iftihar tablomuzu çekemeyenler de çıkıyor. Dünyanın en kanlı terör örgütlerinin üzerimize salınmasıyla, kur silahıyla ekonomimizin hedef alınmasının sebebi budur. İstedikleri kadar kur silahı kullansınlar. Hiç birisinin bize tesiri olmaz. Bizde ki zırh farklı bir zırhtır. Onun için de istediklerini elde edemiyorlar edemeyecekler. Türkiye bağımsızlık mücadelesini başarıyla vermiştir. İşte bakın şu anda biz buralara nerelerden geldik. 

'İYİ GİDİYORUZ, DAHA İYİ OLACAĞIZ'

İşte saldırıyorlar değil mi? İnsansız hava aracı dediğimizde bize dost görüneler ne diyordu? 'Kongreden izin çıkmadı'. Silahlı insansız hava aracı alalım dediğimizde 'Kusura bakmayın izin çıkmadı'. Ama bu komşular bizi şimdi hamdolsun mülk sahibi yaptı. Silahlı insansız hava aracı da üretiyoruz. Şimdi onların üst kademe olanlarını da üreteceğiz. Afrin'de çok hizmetini gördük. İnsansız hava aracının çok hizmetini gördük. Onlar koordinat tespit etti. Öbür taraftan bu teröristlerin işi bitirildi. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Yeter mi? Yetmez. Bizim zırhlı taşıyıcılarımız şu anda farklı. Şimdi insansız tankları da zırhlı taşıyıcıları da yapacağız. İyi gidiyoruz. Daha da iyi olacağız" şeklinde konuştu.
 

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