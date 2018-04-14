Fenerbahçe takipte!

Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın rekor gecesinde Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi ve şampiyonluk yarışına devam etti.



Maça etkili başlayan Fenerbahçe, aradığı golü 30. dakikada Aatif Chahechouhe'nun ayağından buldu. Bu golden sadece 3 dakika sonra Soldado'nun çevirdiği topu kendi ağlarına gönderen Medjani, Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken 2. yarda daha etkili bir Sivasspor vardı. Kırmızı beyazlıların aradığı gol 90+1. dakikada Robinho'dan gelse de bu gol Sivasspor'a yetmedi ve Fenerbahçe maçı 2-1 kazandı.



Bu sonuçla 57 puana yükselen Fenerbahçe, şampiyonluk maratonunu sürdürdü. Demir Grup Sivasspor ise 41 puanda kaldı.







DG SİVASSPOR 1-2 FENERBAHÇE

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya Erdal, Saivet, Hakan Arslan (Dk. 57 Robinho), Ndinga, Bifouma, Emre Kılınç (Dk. 74 Cyriac), Kone

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Dirar, Chahechouhe (Dk. 74 Mehmet Ekici), Giuliano (90+4 Oğuz Kağan Güçtekin), Soldado (Dk. 69 Fernandao)

Goller: Dk. 30 Chahechouhe, Dk. 33 Medjani (kendi kalesine) (Fenerbahçe), Dk. 90+1 Robinho (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Skrtel, Dk. 74 Mehmet Ekici (Fenerbahçe), Dk. 43 Bjarsmyr, Dk. 77 Ndinga, Dk. 88 Robinho (Demir Grup Sivasspor)







MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Fenerbahçe'nin soldan paslaşarak kullandığı kornerde Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında ceza alanındaki Neustaedter'in vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

16. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında savunmanın arkasına gönderilen topu uzaklaştırmak için kalesini terk ederek ceza alanı dışına çıkan Volkan Demirel'in vuruşunda, meşin yuvarlak Kone'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşu etkisiz olunca, kaleci Volkan Demirel, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarında kontrol etti.

30. dakikada Saivet'in pasında sağdan ceza alanına giren Bifouma, topa vurmakta gecikince araya giren Skrtel'in de müdahalesiyle meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

30. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Hasan Ali Kaldırım'ın pasında, ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Chahechouhe'nun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

33. dakikada Fenerbahçe skoru 2-0'a getirdi. Soldan gelişen atakta Chahechouhe'nun pasında, ceza alanında topla buluşan Soldado'nun son çizgiye inmeden ortaya çıkardığı meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın ayağından sekerek, Medjani'ye çarptı ve filelere gitti: 0-2

37. dakikada Giuliano'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Soldado, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

42. dakikada Ndinga'nın sağdan ceza alanına ortasında, altıpasın önünde Emre Kılınç topa kafayı vurdu, kaleci Volkan Demirel'in son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



57. dakikada Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında arka direkteki Kone'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

63. dakikada Soldado'nun sağdan kaleye paralel gönderdiği topa hareketlenen Chahechouhe'nun sol çaprazdan vuruşunda, son anda araya giren Auremir, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

66. dakikada Ndinga'nın soldan ceza alanına ortasında Medjani'nin altıpastan vuruşunda top yandan auta çıktı.

79. dakikada ceza alanında rakiplerinden topu kurtaran Bifouma'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

87. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan ceza alanına ortasında Mehmet Ekici'nin çapraz pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Topu yeniden önünde bulan Şener Özbayraklı'nın ortasında, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

90+1. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Ziya Erdal'ın soldan ceza alanına ortasında Cyriac'ın kafa pasında topu önünde bulan Robinho'nun altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.