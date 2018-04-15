Batı medyası neler yazdı?

Batı basını, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’yi bombalayan ABD Başkanı Trump’ı yere göğe sığdıramadı.

Batı basını, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye’yi bombalayan ABD Başkanı Donald Trump’ı yere göğe sığdıramadı. ABD medyasında Trump’a hakarete varan suçlamalar yerini anlayışa bıraktı. Haberlerin neredeyse tamamında Esed rejiminin kimyasal silah kullanımına cevaben İngiltere ve Fransa ile ortak bir şekilde bu askeri adımın atıldığına vurgu yapılarak, takdir edildi.

ABD medyasının bir kısmı, bu adımın sonuçlarının yeni belirsizliklere kapı açmaması yönünde Trump’a tavsiyelerde bulundu. CNN televizyonu “ABD ve müttefikleri Suriye’yi vuruyor” manşetiyle verdiği haberinde, bazı üst düzey Amerikalı yetkililerin “yeni saldırıların bundan sonra da olabileceği” değerlendirmelerine yer verildi. Trump’ın istediğini alıp almayacağının biraz da Rusya’nın tavrına bağlı olduğu kaydedildi. Trump destekçisi Fox News haberinde, “Başkan Trump, şüpheli zehirli gaz saldırısından dolayı Esed rejimini cezalandırmak üzere askeri saldırıyı duyurdu” ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN OLDUĞUNU KEŞFETTİLER

Saldırı öncesine kadar Trump’ı yerden yere vuran Washington Post gazetesi ise ılımlı bir dille “ABD ile müttefikleri, şüpheli kimyasal silah saldırısından sonra Suriye’yi vurdu” manşetleriyle çıkarken, haberlerde Savunma Bakanı James Mattis’in ise ancak Esed’in benzer adımlar atması durumunda yeni bir saldırı yapabileceklerini söylediğine dikkat çekildi. Trump’ın en büyük eleştirmenlerinden New York Times gazetesi de, “ABD, misilleme olarak Suriye’ye saldırdı” başlığıyla duyurduğu haberinde, Trump’ın Suriye’den çıkmak istediğini söylediği ancak buna karşılık görev süresi içinde ikinci kez Suriye’yi vurduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

İNGİLİZ MEDYASI: CEZALANDIRDIK

İngiliz basını harekatın “sınırlı ve hedefli” olduğu yönündeki açıklamaları öne çıkarırken, bazı televizyonların İngiltere’nin harekata katılan uçaklarının kalktığı Güney Kıbrıs’taki Akrotiri Hava Üssü önünden canlı yayın yaptığı görüldü. The Independent, “İngiltere, ABD ve Fransa ile Suriye’ye karşı hassas vuruş başlattı” manşetini atarken, İngiltere Başbakanı Theresa May’in “Başka bir pratik alternatif yoktu” sözlerini öne çıkardı. “İngiliz jetleri Esed’i cezalandırmaya dönük Suriye saldırısına katıldı” başlığını kullanan The Times da, haberinde May’in Rusya’dan gelen intikam açıklamasına meydan okuduğunu aktardı.

CNN'den İncirlik yalanı

Yalan haberlerle hafızalara kazınan ABD'nin CNN International kanalı, Suriye'ye düzenlenen operasyona ilişkin de yine yalan bir habere imza attı. CNN, izleyicilerine Suriye'ye yönelik operasyonda İncirlik Üssü'nün kullanıldığı haberini duyurdu. Canlı yayında aktarılan operasyon bilgilerine dair haritada, İncirlik Üssü'nün de operasyona dahil olduğu bilgisi paylaşıldı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise dün sabah yaptığı açıklamada İncirlik'in kullanımının söz konusu olmadığını açıkladı. CNN, Kazlıçeşme'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemeye gelen yüzbinlerce insanın fotoğrafını da 'hükümet karşıtı gösteriler' yalanıyla dünyaya duyurmuştu. ABD Başkanı Trump da, CNN'in haberlerine dair her seferinde 'fake news-yalan haber' eleştirilerinde bulunuyordu.

Fransa: Fransız haber ajansı AFP, “Trump, Paris ve Londra ile birlikte Suriye’ye ‘hedefi belirlenmiş saldırılar’ başlattı” başlıklı bir haberi servis etti. Le Monde gazetesi, Washington, Londra ve Paris’in, “kırmızı çizgiyi” yeniden belirlemek için Suriye’yi vurduğunu belirterek, Şam ve Humus yakınlarında, kimyasal silah üretildiğinden şüphelenilen araştırma ve üretim merkezlerinin hedef alındığını kaydetti. Kamu yayıncısı France Info, “Fransa’nın uluslararası koalisyon dahilinde Suriye’ye bir askeri harekat düzenlediğini” kaydederek, hedefin Esed rejiminin kimyasal kapasitesi olduğu bilgisini verdi.

Almanya: Alman Bild gazetesi ''Trump'tan Esed'e Yıldırım harekat'' başlığını kullandı. Gazete ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik saldırısının 70 dakika boyunca sürdüğüne yer verdi. Frankfurter Allgemeine gazetesi, operasyonun Esed rejiminin kimyasal silah kullanması nedeniyle bir "intikam operasyonu" olduğunu yazdı.

Avusturya: Avusturya’nın önemli gazetelerinden Die Presse haberinde, Suriye’nin kendi halkına yönelik kimyasal silah kullanımına bir karşılık olarak üç ülkenin yaklaşık 7 yıldır iç savaşın sürdüğü ülkeye hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Der Standard gazetesi haberinde, ABD Başkanı Trump’ın operasyonu “hassas vuruş” olarak nitelendirmesinin altı çizildi. Liberal sağ görüşleri ile tanınan Kurier gazetesi, haberi "canavar Esed'in kimyasal silah üretim merkezlerine askeri operasyon” olarak sundu.

Hollanda: De Volkskrant gazetesi, haberi "ABD ve müttefiklerinin Suriye’deki kimyasal silah depolarına saldırısı" başlığıyla duyurdu. "ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye’ye saldırı başlattı" başlığını kullanan NRC gazetesinde ise Suriye’ye beklenen saldırının başladığı belirtti.