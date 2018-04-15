15 Nisan 2018 Pazar29 Recep 1439
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Boko Haram!'a büyük operasyon!

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Boko Haram!'a büyük operasyon!
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın "kalesi" olarak bilinen Sambisa Ormanı'na yapılan operasyonda 7 örgüt üyesi öldürüldü.
Boko Haram!'a büyük operasyon! Boko Haram!'a büyük operasyon! Boko Haram!'a büyük operasyon!

 

Nijerya ordusu, ülkenin kuzeydoğusundaki Sambisa Ormanı'nda, Boko  Haram'a karşı operasyon düzenlendi. Ordu Sözcüsü Yardımcısı Albay Onyeama Nwachukwu, yaptığı açıklamada,  operasyonda 7 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 3'ünün yakalandığını belirtti.

Nwachukwu, operasyonda örgüte ait çok sayıda mühimmat ele  geçirildiğini kaydetti. Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör  örgütü, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da  kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi  göç etmek zorunda kalıyor.

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