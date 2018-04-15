S-400 sistemi devreye sokulmadı

Askeri uzmanlar, Suriye operasyonunun ABD liderliğindeki Batı ile Rusya arasında teknolojik güç savaşına dönüştüğü görüşünde.



Emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, saldırıların Rusya’ya ait S-400’lerin konuşlandığı bölgelere yapılmamasına dikkat çekti.



Karakuş şunları söyledi: “ABD liderliğindeki müttefikler, Suriye’ye alçak irtifada dünyanın yuvarlaklığına göre uçan Tomahawk’larla saldırdı. S-400’ler ise yüksek irtifalı füze saldırılarına karşıdır. Yani S-400’ler atmosferi geçip iniş yapmaya başlayan yüksek irtifalı füzeler için yapılmış bir hava savunma sistemi. Suriye’de ise rejim S-300’leri devreye soktu. Eğer Rusya’nın açıkladığı doğruysa, eski model S-300’ler yaklaşık 100 füzeden 70’ini yakalayıp imha ettiyse bu çok büyük bir başarı. Ancak S-400’ler devreye girmediği için bu sistemin performansı yeterli mi değil mi tartışması yapmak doğru olmaz.”



‘NET FOTOĞRAF YOK’



Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Rusya S-400’leri devreye sokmadığı için bu konuda net bir fotoğrafın görülemediğini, dolayısıyla bu sistemle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapılamayacağını söyledi.

