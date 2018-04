May'den satır arasında dikkat çeken gönderme

İngiltere öncülüğünde Batılı güçlerin hedefi Avrupa ve Doğu Akdeniz’deki Rusya etkisini kırmak.

İngiliz Gizli Servisi MI6 için çalışan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının, Salisbury’de sinir gazı ile zehirlenmesi olayına atıf yapan İngiltere Başbakanı May, “kimyasal silahların, ne İngiltere caddelerinde, ne Suriye’de ne de dünyanın herhangibir başka yerinde kullanılmasına izin veremeyiz” dedi.

Bilindiği üzere, İngiltere Sergey Skripal ve kızının zehirlenme olayından Rusya’yı ve devlet başkanı Vladimir Putin’i direkt sorumlu tutmuştu. Batılı ülkeler de başta ABD olmak üzere, İngiltere’ye destek vererek, bazı diplomatlarını Moskova’dan geri çekmişti. May’in saldırının gerekçesi olarak, Salisbury saldırısı ile Doğu Guta’da gerçekleşen kimyasal saldırıyı birbirine bağlaması, dün gece Şam çevresi ve bazı kentlere yapılan füze saldırılarının esas hedefinin, genelde Rusya ve özelde Vladimir Putin olduğunu ortaya koydu.

KIRIM ÜZERİNDEN MESAJ

İngiltere bu noktada Rusya’nın küresel imajını sarsmak ve etki alanını daraltmak amacıyla koçbaşı görevini üstleniyor. İngiltere Başbakanı Theresa May bu görevi üstlendiğinin işaretini, geçen Kasım ayında yaptığı bir konuşmada göstermişti. May konuşmasında Rusya’yı “Hepimizin dayandığı uluslararası düzeni tehdit eden, Rusya’nın eylemleridir” sözleriyle hedef tahtasına oturtmuştu. May, Rusya’nın Kırım’ı ilhakını da aynı konuşmada gündeme getirerek, “Avrupa’da bir ülkenin diğerinden zor kullanarak kopardığı ilk toprak parçası” olduğunu belirtmişti. Kırım, İngiltere-Rusya ilişkileri için önemli bir tarihi dönemeci içeriyor. Bilindiği 1853-1856 yıllarında, İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’yle birlikte, Rus Çarlığına karşı savaş açmıştı. Savaşın temel gerekçesi, Rusya’yı Avrupa ve Akdeniz’den uzak tutmaktı. Theresa May, 161 yıl sonra Kırım atfıyla Rusya’ya, 2018’de Avrupa ve Akdeniz’de hedef alınacağına işaret etmişti.

2018’DE İLK CEPHE

2018’in Rusya ve Putin için kolay geçmeyeceği 4 Mart günü ortaya çıktı. Rusya’da gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimlerinden sadece iki hafta önce eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı bir parkta baygın halde bulundu. İngiltere, Skripallerin Noviçok adında bir kimyasal bir madde tarafından zehirlendiğini belirterek Rusya’yı sorumlu tuttu. Batılı ülkeler de başta ABD olmak üzere Almanya ve Fransa ile Avrupa Birliği, İngiltere’nin yanında Rusya’ya karşı saf tuttu. Rus diplomatlar bu ülkelerden sınır dışı edildi. Rusya, Avrupa’dan adeta diplomatik olarak tasfiye edilmek istendi. Moskova’ya karşı tıpkı Kırım Savaşı’nda olduğu gibi geniş bir Avrupa cephesi oluşturuldu ve bunda da genel olarak başarı sağlandı.

GÜNEY KIBRIS’IN ÖNEMİ

Dün sabaha karşı gerçekleştirilen, ABD öncülüğünde İngiltere ve Fransa’nın Suriye’deki kimi üslere ve tesislere saldırısı, Rusya’nın Doğu Akdeniz’de ve Ortadoğu’daki varlığının direkt hedef alınmasıydı. Amaç, Rusya’nın işbirliği içinde olduğu ülkeleri koruyamayacak derecede güçsüz olduğu algısını yaymak ve Putin’in Suriye’de masadaki güçlü konumunu zayıflatmaktı. Halihazırda, ABD’nin müstakbel Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Senato Dışişleri Komitesi Toplantısında Suriye’nin Deyrizor bölgesinde gerçekleşen bir çatışmayı örnek göstererek, “Birkaç hafta önce Ruslar kendi ölçekleriyle karşılaştı. Birkaç yüz Rus öldü.” Sözlerinin de bu politikanın uzantısı olduğu açık. İngiltere’nin saldırı için, Rusya’nın da etkin olduğu Güney Kıbrıs’taki askeri üslerini kullanması da, Moskova’ya meydan okuyan bir mesajdı. Batılı ülkeler, Rusya’ya etki alanı içindeki her bölgeden yine Moskova’nın çıkarlarını hedef alan saldırılar düzenleyebilecekleri mesajını vermek istedi. Fransa Dışişleri Bakanı’nın Suriye’ye yönelik saldırıdan Moskova’yı haberdar ettiklerini ifşa etmesi de yine, Putin yönetiminin güçlü imajına vurulmak istenen bir darbe: “Biz haber verdik, engelleyemediler.”