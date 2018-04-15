3 ülkeden yeni Suriye hamlesi!

ABD, İngiltere ve Fransa, kimyasal saldırı iddiasıyla ilgili bağımsız bir araştırmanın yürütülmesi için hazırladıkları ortak karar tasarısını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne sundu.

Suriye'deki bazı askeri hedefleri Cumartesi sabaha karşı düzenledikleri ortak operasyonla vuran ABD, İngiltere ve Fransa, kimyasal saldırı iddialarıyla ilgili bağımsız bir araştırmanın yürütülmesi için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nezdinde yeni bir girişim başlattı. Üç ülke tarafından ortak hazırlanan karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın kimyasal silah gerekçeli Suriye müdahalesi ardından batılı ülkelerle Rusya arasındaki Suriye savaşları tekrar BM’ye taşındı. Rusya’nın Güvenlik Konseyine sunduğu “14 Nisan’da bağımsız ve egemen Suriye devletine karşı düzenlenen saldırı kınanmalı” bildirisi batılı ülkeler tarafından bloke edilmesi ardından şimdi de batı yeni Suriye karar tasarısı hazırlamaya başladı.

BM’deki diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Suriye hakkında batı cephesinin yeni tasarısı ABD, İngiltere ve Fransa tarafından ortaklaşa Güvenlik Konseyi oylamasına sunulacak.

BATI'NIN YENİ TASARISINDA NELER VAR?

Yeni tasarı Doğu Guta ile ilgili daha önceki BMGK tarafından kabul edilen 2401 sayılı kararın Rusya, İran ve Şam rejiminin tavrı nedeniyle hayata geçirilemediği vurgulanarak “Barış için son şans” vurgusu taşıyacak. Hafta başında hararetli tartışmalara yol açacak yeni tasarı maddeleri şöyle:

1. Suriye’nin tüm cephelerinde ateşkes ilan edilmesi ve hemen uygulanması.

2. İnsani yardım konvoylarına koşulsuz şartsız geçiş sağlanması.

3. Şam rejiminin BM kontrolünde siyasi çözüm masasına yapıcı ve iyi niyetli oturması.

4. Yeni siyasi çözüm görüşmelerinde hiçbir tarafın ön şart koymaması.

ALMAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suriye’ye karşı koordineli batılı hava saldırısının ardından atılacak adımları tartışmak için Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD’li yetkililerin bugün Londra’da toplanacağını söyledi.

Heiko Maas, Cumartesi günü Bürksel’de toplanan NATO konseyi tarafından da bir inisiyatifin tartışıldığına vurgu yaptı. Heiko Maas, Avurap Birliği Dışişleri Bakanlarının pazartesi günü Suriye’deki krize yönelik daha somut tedbirler alınmasını tartışacaklarını söyledi.

ALMANYA, FRANSA İLE BİRLİKTE ÇALIŞACAK

Maas, siyasi sürece yeni momentum sağlayacak nüfuzlu bir milletlerarası forum oluşturmak için Fransa ile birlikte çalışacaklarını söyledi.

Kimyasal silah kullanması sebebiyle Suriye’yi cezalandırmak için hava saldırısı yapan ülkelere katılmamasına rağmen Almanya bu harekatı gerekli ve uygun olduğunu belirterek desteklemişti.

Maas, Suriye’deki 7 yıllık savaşı bitirmek ve kalan kimyevi silah stoklarını imha etmek için Almanya’nın diplomatik vasıtaları kullanacağını söyledi.

ALMANYA-RUSYA İLİŞKİLERİ DÜZELTİLECEK

Maas, Suriye’de kalıcı barışın sağlanması için geçici bir hükümetin kurulması, anayasa reformu ve seçimlerin ilk kilometre taşı olacağını söyledi. Almanya Başbakanı Merkel’in ve Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’nin Rusya’yı eleştirmelerini tekrarlayan Maas, bu konuda yapıcı bir tavır takınması sebebiyle Rusya ile ilişkilerini yükselteceklerini söyledi. Maas, hoşumuza gitse de gitmesi de siyasi sürecin Rusya’sız başarılı olmayacağını ifade etti.

Almanya, gaz ihtiyacının üçte birini Rusya’dan sağlıyor.