15 Nisan 2018 Pazar29 Recep 1439
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Yıldırım'dan net mesaj: Çok geç kaldılar

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AK Parti Tuzla İlçe Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım ABD saldırısı hakkında "Katillere verilmiş geciken bir cevaptır" açıklamasını yaptı.
Yıldırım'dan net mesaj: Çok geç kaldılar
Yıldırım'dan net mesaj: Çok geç kaldılar Yıldırım'dan net mesaj: Çok geç kaldılar Yıldırım'dan net mesaj: Çok geç kaldılar

 

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Tuzla 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu. ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'deki rejim hedeflerini vurmasına değinen Yıldırım, "Ne yazık ki geç kalmış bir harekettir" dedi. Dolardaki hareketlenmeye değerlendiren Yıldırım, "İran parası yüzde 48 değer kaybetti. Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de bazı dalgalanmalar oldu, yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar ama yağma yok. Türkiye istikrarla, güvenle, konularına hakimdir" diye konuştu.

ALÇAK KATİLLERE VERİLMİŞ BİR CEVAPTIR

Konuşmasında Suriye'deki kimyasal silah saldırısına değinen Yıldırım, "Suriye'de günahsız insanlar katledildi. Suriye rejimi terörle, silahla 7 yıldır aynı şeyi yapıyor. Kimyasal silah kullandı diye Batı, birden bire masumları hatırlayıverdi. Bu zamana kadar kıllarını kıpırdatmayanların kimyasal silahtan sonra harekete geçmeleri geç kalmış bir harekettir. Yinede alçak katillere verilmiş bir cevaptır. Olumlu bir adım olarak görüyoruz." dedi.  Başbakan Yıldırım, "Türkiye olarak, ister normal silahlar ister kimyasal silahlarla insanları yok eden, katleden bütün zihniyete, katil rejime karşı barışı, sivil insanları korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FIRSATÇILAR ZİL TAKIP OYNAYACAK

'Son haftada yaşadığımız gerilim neredeyse yeni bir dünya savaşı mı çıkacak?' sorusunu gündeme getirdi diyen Yıldırım, "Bunun bölgesel, küresel ve ekonomik sonuçları oldu. Mesela İran'da para yüzde 48 değer kaybetti. Rusya parası yüzde 13 değer kaybetti. Bizde de bazı dalgalanmalar oldu, yüzde 1 yüzde 2 seviyesinde. Bunu fırsat bilenler ekonomik kriz geliyor diye başladılar. Sanki ülke krize giderse sadece AK Parti taraftarları etkilenecek. Böyle sığ bir muhalefet anlayışının faydası olmayacağını bir kez daha gördük. Dolar fırlayıp gitse, enflasyon yükselse zil takıp oynayacaklar ama yağma yok. Türkiye istikrarla, güvenle, konularına hakimdir. Merkez Bankası da hükümetimiz de ekonomi yönetimi de gereken tedbirleri anında almaktadır. Biz böyle engelleri çok gördük. 16 senede küresel türbülansların içerisinden ülkemizi selamete çıkararak, bugünlere geldik.Ekonomik göstergelerimiz bu yaşananları doğrulamıyor. Türkiye 2017'de yüzde 7.4 büyüdü. G-20 ülkeleri arasında en büyük büyümeyi Türkiye gösterdi." diye konuştu.

VESAYET ODAKLARI DEVREYE GİREMEYECEK

Adalet mülkün temelidir diyen Yıldırım, "28 Şubat darbesinin mimarları bugün ortaya çıkmış biz darbe falan yapmadık diyorlar. Ama bu millet unutmadı. Tarih milletin yanında olanları şerefle yad edecek. Erbakan hocamızın verdiği mücadele bugün onun ruhunu yüceltecek bir noktaya gelmiştir. Darbeciler unutulup gidecek." dedi. 16 Nisan kararıyla milletimiz güçlük iktidar, sürekli istikrar kararını vermiştir diyen Yıldırım, "Artık vesayet odakları devreye girmeyecek. Milletin kararı tek kararı olacaktır." şeklinde konuştu.

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