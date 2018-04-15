Esed tarih verdi! 15 yıla ihtiyaç var

Beşar Esed, Şam'ı ziyaret eden Rus vekiller heyetini kabul etti. ABD, Fransa ve İngiltere’nin dün Suriye'de düzenlediği hava saldırılarını değerlendiren Esed şunları söyledi.

Şam'ı ziyaret eden Rus vekiller heyetini kabul eden Beşar Esed, görüşme sırasında, başta ABD öncülüğündeki füze saldırısı olmak üzere Suriye'deki son olayları değerlendirdi.

Rus vekil Dmitriy Sablin'in görüşmeden sonra verdiği bilgiye göre Esed, "Dün ABD'nin saldırganlığını gördük. Bu saldırganlığı, 1970'li yıllarda üretilen füzelerle püskürtmeyi başardık. 1990'lı yıllardan başlayarak Amerikan filmlerinde, Rus yapımı silahlar ‘geri kalmış' gibi gösteriliyor. Bugün, kimin silahının geri kalmış olduğunu görüyoruz"dedi.

15 YILA İHTİYAÇ VAR

Heyete başkanlık eden Sablin, Esed'in görüşmede şu ifadelere yer verdiğini aktardı: "Altyapının yeniden inşası çok önemli bir konu. Maliyeti en az 400 milyar dolar olacak. Bunun için 10 ila 15 yıla ihtiyaç var".