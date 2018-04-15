15 Nisan 2018 Pazar29 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:47Güneş 06:19Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:50Yatsı 21:15
    • 20°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 109.604 -0.57
  • Altın: 177,194 -0.08
  • Dolar: 4,0940 -0.02
  • Euro: 5,0536 0.04

Erdoğan: İsteseler de istemeseler de yapacağız

»
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazıları Kanal İstanbul ile ilgili konuştu. Boğazda olan kazayı gördünüz, duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net, her şeyi ortaya koydu. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız" dedi.
Erdoğan: İsteseler de istemeseler de yapacağız
Erdoğan: İsteseler de istemeseler de yapacağız Erdoğan: İsteseler de istemeseler de yapacağız Erdoğan: İsteseler de istemeseler de yapacağız

 

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Maltepe 6. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Erdoğan, "Kanal İstanbul’un ön çalışmaları sürüyor, yakında ihalesine çıkıyoruz. Bazıları onunla ilgili de ileri geri konuştu. Boğaz'da olan kazayı duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net ortaya koyuyor. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

MALTEPE SINIFTA KALDI

Maltepe referandumda yüzde 37'lik oranla maalesef sınıfta kaldı. Maltepe'de en azından sonuç tam tersi olmalıydı. Hep ne dedik, aşk ile çalışan yorulmaz dedik. AK Parti olarak Maltepe'de geçmişte belediye başkanlığı kazanmış partiyiz. Bu sonuç bize yakışmadı. Gençlerin bu heyecanını görünce kararlılıklarını görüyorum. Şimdiden 2019'u görüyorum.

Maltepe'nin 1994'ten bu yana değişimini en yakından bilenlerdenim diyen Erdoğan, "Maramay'a binmeyen var mı?, Nasıl güzel değil mi? Bay Kemal binmemiştir. Niye Avrasya Tüneli'ni niye yaptık. Dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü, biz de arabaları denizin altından geçiririz dedik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. O sırada bizim seçim faaliyeti gösteren arkadaşları ziyaret etti. Anamuhalefetin de çadırını ziyaret ettim. 'Ne yaptınız ki' dedi. 'Neden adını Yavuz Sultan Selim koydunuz, kendi adınızı verseydiniz' dedi. Bu soruyu soran mezhepçi yaklaşımla sordu. Ama biz hiçbir zaman mezhepçi olmadık. Yakışan neyse onun adımını attık. Biz hizmet götürürken alevi-sünni ayrımı yapmadık, tüm milletimize hizmet götürdük. Maltepe'nin şurasında şu var deyip su götürmemezlik ettik mi? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. İzmir otoyolu çalışmaları sürerken, orada CHP'li belediye var yapmayalım dedik mi? Orada benim insanım yaşıyor. Bu himzetler milletimedir. Çanakkale'de CHP, Tekirdağ'da CHP belediyesi var. Oraya hizmet götürmeyelim dedik mi? Niye yapıyoruz; at denize  halik bilmezse malik bilir." diye konuştu.

KANAL İSTANBUL

Kanal İstanbul'un ihalesi yakında yapılacak diyen Erdoğan, "Bazıları bu projeyle ilgili konuşuyordu. Boğaz'daki kaza her şeyi gözler önüne koydu. Bu projeyi isteseler de istemeseler de yapacağız." dedi.

Kardeşlerim CHP demek susuzluk demektir diyen Erdoğan, "CHP demek çöp dağları demektir, CHP demek hava kirliliği demektir. Geldik 1 milyon 250 bin aileye doğalgazı bağladık ve hava kirliliğini çözdük. Melen Çayı ve pek çok projeyle su sorununu çözdük. Boğazın altını sadece tünel değil, su borusu sistemleriyle de geçtik. Maltepe'de Maltepe Üniversitesi var, ama Maltepe'ye benim de mezun olduğum Marmara Üniversitesi, Maltepe'ye gelecek. Yer tahsisi yapıldı." diye konuştu. 

"4 BİN 163 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

81 milyon tek milletiz, bizi bölemeyecekler diyen Erdoğan, "Türkiye kızıl elmasının peşinde olacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere bu vizyonda değerlendirdiğinizde yerli yerine oturduğunu göreceksiniz. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4163 oldu. Onlar kaçacak biz kovalayacağız."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den kritik Rusya kararıABD'den kritik Rusya kararıABD'nin Birleşmiş Milletler(BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'ya 'Suriye'ye verdiği destek' sebebiyle yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı
Erdoğan'dan jet talimat!Erdoğan'dan jet talimat!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz ilçe kongresi öncesi halka hitap etti.
ABD, Suriye kararını açıkladı!ABD, Suriye kararını açıkladı!ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, 'hedefler tamamlanana kadar' ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı.
Erdoğan: İsteseler de istemeseler de yapacağızErdoğan: İsteseler de istemeseler de yapacağızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bazıları Kanal İstanbul ile ilgili konuştu. Boğazda olan kazayı gördünüz, duydunuz. Bunun ne kadar önemli olduğunu çok açık net, her şeyi ortaya koydu. İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız" dedi.
Esed tarih verdi! 15 yıla ihtiyaç varEsed tarih verdi! 15 yıla ihtiyaç varBeşar Esed, Şam'ı ziyaret eden Rus vekiller heyetini kabul etti. ABD, Fransa ve İngiltere’nin dün Suriye'de düzenlediği hava saldırılarını değerlendiren Esed şunları söyledi.
Yıldırım'dan net mesaj: Çok geç kaldılarYıldırım'dan net mesaj: Çok geç kaldılarAK Parti Tuzla İlçe Kongresi'nde konuşan Başbakan Yıldırım ABD saldırısı hakkında "Katillere verilmiş geciken bir cevaptır" açıklamasını yaptı.
  • İngiltere'den yeni saldırı açıklaması!15 Nisan 2018 Pazar 16:00
  • Nükleer tehdit: Trump şimdi de AB'yi karıştırdı!15 Nisan 2018 Pazar 14:45
  • Türkiye’den ‘ince ayar’ diplomasi15 Nisan 2018 Pazar 11:30
  • May'den satır arasında dikkat çeken gönderme15 Nisan 2018 Pazar 10:00
  • Üçüncü dünya savaşı mı çıkıyor?15 Nisan 2018 Pazar 09:30
  • S-400 sistemi devreye sokulmadı15 Nisan 2018 Pazar 09:00
  • Kim hangi silahı kullandı!15 Nisan 2018 Pazar 08:50
  • Suriye'ye hava operasyonunun şifreleri15 Nisan 2018 Pazar 08:48
  • Arap Birliği'nden skandal Türkiye metni15 Nisan 2018 Pazar 08:46
  • Şehidin acı haberi Yozgat'a ulaştı15 Nisan 2018 Pazar 08:35
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri