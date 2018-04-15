15 Nisan 2018 Pazar29 Recep 1439
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ABD, Suriye kararını açıkladı!

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ABD, Suriye kararını açıkladı!
ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, 'hedefler tamamlanana kadar' ABD askerlerinin Suriye'den çekilmeyeceğini açıkladı.
ABD, Suriye kararını açıkladı! ABD, Suriye kararını açıkladı! ABD, Suriye kararını açıkladı!

 

Haley, ABD'nin hedeflerini ise "DEAŞ'ı mağlubiyete uğratmak, kimyasal silahların kullanılmamasını garantiye almak ve İran'ın neler yaptığını takip etmek olarak açıkladı. Haley, "Amerikan birliklerinin eve döndüğünü görmek de bizim hedeflerimizden birisi, ancak bunlar tamamlanana kadar hiçbir yere ayrılmıyoruz" dedi.

Haley, ABD'nin Rusya ile ilişkilerinin Suriye nedeniyle çok gergin olduğunu ancak ABD'nin Rusya ile daha iyi bir ilişki umduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Suriye'deki ABD askerlerinin çekileceğini belirtmişti.

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