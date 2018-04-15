15 Nisan 2018 Pazar29 Recep 1439
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Erdoğan'dan jet talimat!

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Erdoğan'dan jet talimat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beykoz ilçe kongresi öncesi halka hitap etti.
Erdoğan'dan jet talimat! Erdoğan'dan jet talimat! Erdoğan'dan jet talimat!

 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz 6. Olağan İlçe Kongresi öncesi salonun önündeki vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, "Üniversitenin ilk yıllarında yola çıkan milletimiz Çanakkale'de şehit olmadı mı? Çanakkale destanını yazmadı mı? Size tavsiye ediyorum, muhakkak ama muhakkak Çanakkale'yi görün. Ta Yeni Zelanda'dan Anzaklara ziyarete geliyorlar. Anzaklara hep şunu söylüyoruz, sizin ne işiniz vardı da geldiniz oradan buraya?" dedi.

Evvelsi gün Küçüksu Çayırı'na geldim diyen Erdoğan, "Orayı şöyle bir gezdik, orada eski günleri hatırladım. Benimle kuşak olanlar hatırlar. Orada mısır kazanları vardı. O mısır kazanlarını yeniden kaynatmaya var mıyız? Altına otoparkımızı yaparak orayı bir kasır haline getirelim. Sayın başkan onu da bu yaza yetiştirelim. Beykozlu oraya layık değil. Yapmamız lazım. Biz ta Kasımpaşa'dan pikniğe geliyorduk. Orada sahada vardı, maç yapardık. Arkamdaki Paşabahçe Stadı'nın dili olsa da konuşsa, ne günler geçirdik." diye konuştu.

MÜTEAHHİTLERE VERMEYİN

Beykoz'un imarı ile konuya değinen Erdoğan, "Sizlere tapular dağıttık. Her şeyi hukuk içinde halledeceğiz değil mi? Mahkemenin aleyhde karar verdiğini bizim düzeltmemiz mümkün mü? Belediyeden yazı gelmez, yargıdan gelir. Vermeyin müteahhitlere, İBB Başkanı'na talimatı veriyorum. Kiptaş eliyle bunu yapalım. Bir kısım müteahhitlere verince her türlü numarayı yaparlar. Bu dağıtılan tapularla ilgili talimatı veriyorum, belediye, İBB, Kiptaş eliyle bunu yapacağız. Kimsenin oyununa gelmeyin. Hele hele Bay Kemal'in oyununa hiç gelmeyin." dedi.

SANA MI SORACAĞIZ?

Bay Kemal CHP'si zihniyet değişiminden yana değil diyen Erdoğan, "Biz bu ülkeyi muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. İMF'ye borcu sıfırladık. Merkez Bankası'nın rezervi 27.5 Milyar Dolar'dı şimdi, 120 Milyar Dolar. SİHA'larımız var, İHA'larımız var. Bay Kemal bunları tanıdın mı, bunları gördün mü? İş bilenin kılıç kuşananındır. Bize Afrin'in merkezine girmeyin dedi, sen kimsin? Nereye gireceğimizi, nerede bombaları patlatacağımızı sana mı soracağız? Sen adamlarını Esed'e yolla. Bay Kemal ÖSO için terörist diyordu. Onun teröristleri adalet yürüyüşünde beraberdi. ÖSO, bizim Mehmet'imiz ile orada mazlumlar, masumlar için mücadele verdi. Şu topluluğu görünce milletime olan inancım artıyor." ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.

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