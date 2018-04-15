15 Nisan 2018 Pazar29 Recep 1439
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AB’de İran çatlağı! İkiye bölündüler

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AB’de İran çatlağı! İkiye bölündüler
Avrupa Birliği’nde, İran’a yönelik yeni yaptırımlar konusunda çatlak yaşanıyor.
AB’de İran çatlağı! İkiye bölündüler AB’de İran çatlağı! İkiye bölündüler AB’de İran çatlağı! İkiye bölündüler

 

Avrupa Birliği’nde, İran’a yönelik yeni yaptırımlar konusunda çatlak yaşanıyor. AB dışişleri bakanları Lüksemburg’da İran’ın nükleer programıyla ilgili son gelişmeleri masaya yatıracak. İran’a yönelik mevcut yaptırımların uzatılması konusunda sorun yaşanmasa da yeni yaptırımların devreye sokulması fikri üye ülkeleri bölmüş durumda.
AB, ABD Başkanı Donald Trump’ın çekilmekle tehdit ettiği İran ile nükleer anlaşmanın korunmasından yana. Üye ülkeler arasındaki ana sorunu ise İran’ın Suriye rejimine yönelik desteği oluşturuyor.

Bazı üye ülkeler bu bağlantı nedeniyle Tahran’a yeni yaptırımlar uygulanmasından yana. Bu ülkelerin başını da Fransa çekiyor. Paris, İran’a füze programı ve bölgedeki sorunlara yönelik müdahalesi kapsamında ek yaptırım talep ediyor.

İTALYA, İSPANYA, AVUSTURYA KARŞI ÇIKIYOR

İngiltere ve Almanya’nın da desteğini alan bu yaklaşıma İtalya, İspanya ve Avusturya’nın başını çektiği bir grup ise karşı çıkıyor. İran’a yeni yaptırım talep eden ülkeler, bu adımın atılması halinde ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin engellenebileceğini savunuyor.

Muhalif kamp ise yeni yaptırımların, 12 Mayıs’a kadar süre tanıyan Trump’ı fikrinden vazgeçirmesinin garanti olmadığı tezini işliyor. Olası yeni yaptırımların İran’ın anlaşmaya bağlılığını olumsuz yönde etkileme riski de muhalif kampın dikkat çektiği unsurlar arasında yer alıyor.

Suriye’ye, ABD ve AB ülkelerinden İngiltere ile Fransa tarafından düzenlenen askeri operasyon da Birlik dışişleri bakanlarının gündeminde olacak. Operasyon öncesinde ortak bir pozisyon belirleme çabası içine giren AB, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasını güçlü şekilde kınama konusunda ortak bir çizgide buluşsa da askeri operasyon konusunda tek sesle konuşmayı başaramamıştı. Operasyona rağmen üye ülkelerin pozisyonlarındaki belirgin farklılık sürüyor. AB dışişleri bakanları Suriye’deki sorunun siyasi ve askeri boyutu konusunda ortak bir ses üretmeye çalışacak.

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