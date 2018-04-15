15 Nisan 2018 Pazar29 Recep 1439
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ABD'den kritik Rusya kararı

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ABD'den kritik Rusya kararı
ABD'nin Birleşmiş Milletler(BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'ya 'Suriye'ye verdiği destek' sebebiyle yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı
ABD'den kritik Rusya kararı ABD'den kritik Rusya kararı ABD'den kritik Rusya kararı

 

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, bugün basına yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’ye düzenlediği operasyon hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

PAZARTESİ GÜNÜ AÇIKLANACAK

Haley açıklamasında, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı gerekçesinin ise Suriye'ye destek verilmesi olarak nitelendirdi. Rusya'ya yapılacak olan yeni yaptırımlar Pazartesi günü açıklanacak.

İHA'nın aktardığına göre; Donald Trump’ın operasyon sonrası "Görev başarı ile tamamlandı” sözleri hakkında Haley, bu terimin hem siyasi hem de askeri olarak karşılığı olduğunu belirtti. Trump’ın askeri anlamdaki karşılığı kullandığını söyleyen Haley, bu terimin askeri literatürde “belirli olan bir görevi” tamamlamak olduğunu ifade etti.

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