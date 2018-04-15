Terim, Arda sorusuna böyle cevap verdi!



Galatasaray - Başakşehir maçı öncesinde en çok merak edilen konuların başında gelen "Arda Turan, Fatih Terim'in yanına gidecek mi" sorusu cevabını buldu.



Galatasaray taraftarının büyük tepki gösterdiği Arda Turan, uzun süredir arasında gerginlik olan Fatih Terim'in yanına gitmedi.



Arda maç öncesinde Taffarel ile selamlaşırken, Yasin Öztekin ile de kısa süre sohbet etti.



FATİH TERİM'DEN ARDA TURAN CEVABI



Maç sonunda yapılan basın toplantısında gelen "Arda Turan'dan bugün bir beklentiniz var mıydı?" cevabına cevap vermek istemeyen Fatih Terim,"Galatasaray ile ilgili soru varsa, cevaplayayım." dedi.

