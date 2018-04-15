Emre Belözoğlu'nun çok konuşulan hareketi!

Galatasaray, Süper Lig 29. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere biterken, ilk yarının sonlarına doğru Emre Belözoğlu'nun sarı kart gördüğü pozisyonda Arda Turan ve diğer Başakşehirli futbolcuların hakem Halil Umut Meler'e yoğun itirazları oldu.

Sarı kartın ardından tecrübeli futbolcu bu karara çok sinirlendi. Emre Belözoğlu pozisyonun ardından hakemin yanından uzaklaşarak "Yaz bunları" şeklinde tribünlere doğru bir hareket yaptı.

Öte yandan Emre Belözoğlu'nun gördüğü sarı karta takım arkadaşlarıyla birlikte Arda Turan da tepki gösterdi. Arda Turan maçın ilk yarısının bitiş düdüğüyle birlikte Halil Umut Meler'in yanına giderek Emre Belözoğlu'na gösterilen sarı kartla ilgili itirazlarını sürdürdü.

Bu itirazlar sonrasında Arda Turan devre arasında sarı kart gördü.