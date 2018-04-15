Galatasaray zirveyi söktü aldı!

Karşılaşmaya Galatasaray ön alanda baskıyla başladı ve rakibin oyun kurmasını engellemeye çalıştı. Maçın ilk tehlikesini yaratan da sarı kırmızlılar oldu. 4. dakikada Feghouli ile girdiği verkaç sonrası savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Rodrigues'in şutunda, kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi.



15. dakikadan sonra dengeyi sağlayan Başakşehir Adebayor ile bir fırsat yakaladı ama golü bulamadı. Sarı kırmızılılar kalan bölümde kanatlardan etkili geldi ama son paslarda başarılı olamadılar ve devre arasına 0-0 beraberlikle girildi.



İkinci yarıya Galatasaray iyi başlayan takım oldu. Üst üste ataklar geliştiren sarı kırmızılar, 60. dakikada Mariano'nuın harika golüyle öne geçti. Orta sahadan aldığı topu ceza sahası dışından muhteşem bir vuruşla ağlara gönderen Brezilyalı, bu sezonki 2. golüne imza atarak takımını öne geçirdi.



Uzatmanın ilk dakikasında sarı kırmızlıların kullandığı kornerde Adebayor topu kendi kalesine gönderdi ve fark ikiye çıktı.



Karşılaşma da bu skorla 2-0 sona erdi.







Bu sonucun ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki puanını 60'a çıkardı ve haftayı lider kapattı. Medipol Başakşehir ise 59 puanda kaldı.



Galatasaray, ligin 30. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir ise gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.







GALATASARAY 2-0 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Türk Telekom



HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy



GALATASARAY: Muslera - Mariano, Denayer, Serdar, Nagatomo, Donk, Fernando (Dk. 74 Tolga), Belhanda, Feghouli (Dk. 79 Sinan), Rodrigues, Gomis (Dk. 88 Eren)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan - Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre (Dk. 72 İrfan Can), Visca, Arda (Dk. 64 Mossoro), Elia (Dk. 79 Kerim Frei), Adebayor



GOLLER: Dk. 60 Mariano, Dk. 90+1 Adebayor (k.k.) (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Mariano, Fernando, Nagatomo (Galatasaray) - Emre, Arda, Epureanu (Medipol Başakşehir)