15 Nisan 2018 Pazar29 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:47Güneş 06:19Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:50Yatsı 21:15
    • 20°C Adana
    • 15°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 109.604 -0.57
  • Altın: 177,194 -0.08
  • Dolar: 4,0940 -0.02
  • Euro: 5,0536 0.04

Rıdvan Dilmen, Arda'yı bu sözlerle savundu!

»
Rıdvan Dilmen, Arda'yı bu sözlerle savundu!
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan hakkında önemli itiraflarda bulundu.
Rıdvan Dilmen, Arda'yı bu sözlerle savundu! Rıdvan Dilmen, Arda'yı bu sözlerle savundu! Rıdvan Dilmen, Arda'yı bu sözlerle savundu!


Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Galatasaray taraftarlarının protesto ettiği Arda Turan hakkında konuştu.

İşte Rıdvan Dilmen'in Arda Turan hakkında söylediği sözler;

''ŞU GÖRÜNTÜYÜ HATIRLAYIN...''

Galatasaray'dan Ribery gitmişti bedavaya. Şu görüntüyü lütfen hatırlayalım; Top toplayıcı olarak Galatasaray stadında bekleyen Arda... Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dursun Özbek'in açıklamalarının Arda'yı zor durumda bıraktığını düşünüyorum.

''ARDA İLE İMZADAN BİR GÜN ÖNCE KAHVE İÇTİK...''

Başakşehir ile imzalamadan bir gün önce Arda ile kahve içtik. Telefon beklermişcesineydi Arda. Asla dillendirmedi gitmek istediğini ama Galatasaray'ı bekliyordu. Ben de kendisine Türkiye'ye dönersen Galatasaray'a git diyordum. O da aynısını düşünüyordu. Başakşehir çok iyi bir teklifle geldi. Ne yapacaktı? Barcelona'da yatacak mıydı?

''DURSUN BEY BİR GÜN ARADIN MI?''

Tuhaf bir şekilde bu kardeşimizle bir algı oluşturuldu. Buna rağmen terbiyesini hiç bozmadı. Dursun Bey ve yönetimi, Arda'yı bir gün arayıp da cevap aldınız mı? Kendisinden olumsuz bir cevap duydunuz mu?

''G.SARAY TARAFTARI, ARDA İLE SARILACAKTIR''

İsteseler de, istemeseler de, insanların torunları Emre Belözoğlu ve Arda ile övünecekler, gurur duyacaklar. Ben bir gün Galatasaray taraftarlarının Arda'ya sarılacağını düşünüyorum.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Terim: Hesap çok açık, ne olacağı ortada!Terim: Hesap çok açık, ne olacağı ortada!Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu.
Rıdvan Dilmen, Arda'yı bu sözlerle savundu!Rıdvan Dilmen, Arda'yı bu sözlerle savundu!Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan hakkında önemli itiraflarda bulundu.
Galatasaray zirveyi söktü aldı!Galatasaray zirveyi söktü aldı!Spor Toto Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi ve liderliği geri aldı.
Emre Belözoğlu'nun çok konuşulan hareketi!Emre Belözoğlu'nun çok konuşulan hareketi!Emre Belözoğlu, Galatasaray - Başakşehir maçının ilk yarısında gördüğü sarı kartın ardından hakeme büyük tepki gösterdi.
Arda Turan konuştu! "Allah için yaşıyorum"Arda Turan konuştu! "Allah için yaşıyorum"Medipol Başakşehir formasıyla Galatasaray'a rakip olan Arda Turan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Terim, Arda sorusuna böyle cevap verdi!Terim, Arda sorusuna böyle cevap verdi!Arda Turan, Galatasaray - Başakşehir maçı öncesinde Fatih Terim'in yanına gitmedi. Fatih Terim de, maç sonunda Arda Turan ile ilgili gelen soruya cevap vermek istemedi.
  • Fenerbahçe takipte!14 Nisan 2018 Cumartesi 21:44
  • Minik Sude'nin hayali gerçek oldu14 Nisan 2018 Cumartesi 13:47
  • Trabzonspor'a 5.5 milyon TL'lik şok!14 Nisan 2018 Cumartesi 13:46
  • Yusuf ve Burak'tan Trabzonspor'a müjdeli haber14 Nisan 2018 Cumartesi 13:17
  • Emmanuel Adebayor rekor peşinde14 Nisan 2018 Cumartesi 12:46
  • F.Bahçe'de beklenmedik kadro dışı kararı!14 Nisan 2018 Cumartesi 12:27
  • G.Saray'da Emre Belözoğlu seferberliği!14 Nisan 2018 Cumartesi 11:32
  • İtiraf! 'Başakşehir'e kaybetmeseydik..'14 Nisan 2018 Cumartesi 11:31
  • Babel: Forvet oynamaya hevesliydim14 Nisan 2018 Cumartesi 11:31
  • Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray-Başakşehir yorumu14 Nisan 2018 Cumartesi 11:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri