Terim: Hesap çok açık, ne olacağı ortada!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir'i yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



"GALATASARAY BİLEĞİNİN GÜCÜYLE HAK ETTİ"



Maçla ilgili konuşan Fatih Terim, "Takımı tebrik ederim. İlk dakikadan son dakikaya kadar, bir hafta önce olmayan konsantrasyonun tamamı vardı. Tam bir profesyonel, tam bir büyük takımı oynadılar. Lider takım gibi oynadılar ve lider oldular. Topun yüzdesi daha fazla bizdeydi. İkinci yarı gol ve gol sonrası oynanan oyun, yapılan değişikliklerin hepsi 3 puana yönelikti. Galatasaray 3 puanı bileğinin gücüyle hak etmiştir. Galatasaray taraftarı da takımla birlikte başka bir kale gibilerdi. Bu birliktelikten ortaya güzel şeyler çıkıyor" dedi.



"GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ ZOR DİYORLAR..."



Şampiyonluk yarışı hakkında görüşlerini dile getiren Fatih Terim, "Bundan sonra hesap çok açık, ne olacağı ortada. Küçük de olsa kredi kazandık. Bu deplasman işlerini halledersek inşallah... Galatasaray'ın fikstürü zor diyorlar, Galatasaray eğer Galatasaray gibi oynamazsa her maç zor. Bundan sonra Galatasaray'ın her maç Galatasaray gibi oynayacağını düşünüyorum. Galatasaraylılara böyle bir gece yaşattıkları için takımı tekrar tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



"SAHALARDA ENDER GÖRÜLECEK BİR GOL..."



Yayıncı kuruluştaki açıklamaları sırasında Mariano'nun attığı golle ilgili görüşleri sorulan Fatih Terim, "Sahalarda ender görülebilecek güzel bir gol. Gol anına kadar güzel işler oldu, vuruş da çok iyiydi." diye konuştu.



"1999-2000'LERDE DÜNYADA KİMSE YAPMIYORDU..."



Galatasaray'ın baskısının Başakşehir'i uzun topa zorladığıyla ilgili bir görüş üzerine konuşan Fatih Terim "1999-2000'lerde pres oynanırken, belki de dünyada kimse oynamıyordu. Allah nasip ederse yeniden o günlere döneceğiz. Bir şeyleri yapmak hemen olmuyor. Artık sadece kendi oyununuz yetmiyor, rakiplerinizin de oynamaması gerekiyor. Doğru şekilde pres ve bölgesel baskılarla rakibi kilitledik. İşin her bölümü, özellikle ilk yarıda doğru uygulandı." dedi.