16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Yüz binlerce kişi Puigdemont için sokağa çıktı

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Yüz binlerce kişi Puigdemont için sokağa çıktı
Barselona'da bir araya gelen 300 binden fazla kişi Katalan politikacıların serbest bırakılması için sokağa döküldü.
Yüz binlerce kişi Puigdemont için sokağa çıktı Yüz binlerce kişi Puigdemont için sokağa çıktı Yüz binlerce kişi Puigdemont için sokağa çıktı

 

İspanya’nın Barselona kentinde bir araya gelen 300 binden fazla kişi hapiste olan Katalan dokuz politikacının serbest bırakılmasını istedi. Şehrin en popüler yerlerinden Avenida Paralel’de toplanan insanlar bağımsızlık yanlısı politikacıların hapsedilmesine yol açan yargı süreçlerini protesto etti.

PUİGDEMONT VE ARKADAŞLARINA DESTEK OLDULAR

“Sizi evde görmek istiyoruz”, “Tutuklu politikacılara özgürlük” şeklinde sloganlar atan kalabalık grup, 6 Nisan’da Almanya mahkemeleri tarafından şartlı tahliyeyle serbest bırakılan Carles Puigdemont için de “Başkan Puigdemont” ifadelerini kullandı.

Daha önce düzenlenen gösterilerden farklı olarak bugün düzenlenen gösterilere bağımsız olmayan partiler ve sendikalardan da katılım oldu.

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