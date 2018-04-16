15 Temmuz hain darbe girişiminde gizli suikast timi!

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Dalaman’a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öldürmek için gelen suikast timinin dışında bir tim daha geldi. O time ait tüm veriler karartılmak istendi.

Radar, telsiz kayıtları, şüpheli, tanık ifadeleri ve binlerce sayfalık soruşturma belgeleri incelendiğinde çıkan sonuç, Erdoğan'ı öldürmeyi, derdest etmeyi amaçlayan ihanet operasyonu darbeci Gökhan Sönmezateş ve ekibinin Marmaris'te yürüttüğü operasyondan ibaret değildi...

DALAMAN'DA ALMAK İSTEDİLER

15 Temmuz gecesi, Dalaman'a, Sönmezateş'in suikast timinden üç saat önce bir başka tim geldi. Üç helikopterle gelen bu tim, ATA uçağı İzmir'den havalanıp 00.40 sularında Dalaman Havalimanı'na indiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı almayı planlıyordu. Ancak bu gizli timin bilmediği şey Erdoğan'ın henüz uçakta olmadığı idi. Tanık ve şüphelilerin ifadelerinin yanı sıra radar ve bant kayıtlarıyla sabit olan üç helikopterin varlığı araştırılmadığı gibi aksine skandal bir biçimde sümenaltı edildi.

BANT ÇÖZÜMLERİ TAHRİF EDİLDİ

- O geceye dair radar bant çözümlerinde yapılan en önemli tahrifatlardan biri, 15 Temmuz'da Dalaman Havalimanı kulede yapılan konuşmaların sanki 17 Temmuz'da yaşanmış gibi değiştirilmesiydi. Ayrıca bölgedeki hava trafiğini kayıt altına alan Kütahya Radar, Datça Radar ve İzmir Radar kule kayıtları, dâhili, harici telsiztelefon tapelerinde tahrifatlar yapıldı. Bunların büyük kısmı yok edildi. Bununla da yetinilmedi. Dalaman'a Erdoğan'ın ATA uçağını, 'Sivil uçak iniyor' bahanesiyle tam 11 dakika pistbaşı yaptığı halde bekleten ByLock kullanıcısı FETÖ'cü sivil imam, kule görevlisi Asım kod adlı Muhammed Mustafa Öğüt'le ilgili soruşturma darbe, suikast bağlamından tamamen koparılıp FETÖ üyeliğiyle sınırlandırıldı. Öğüt'e yalnızca 6 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Öğüt'ün de üyesi olduğu WhatsApp grubunda kule görevlisi Ender Namsal, Erdoğan'ın uçağı pistbaşı beklerken "Etrafta F-16 var mı?" diye sordu. Bu soru FETÖ'nün uçağı pistbaşında bombalatmayı düşündüğü gösteriyor.

15 TEMMUZ’UN GİZLİ SUİKAST TİMİ

Hain darbe girişimi gecesinde Dalaman’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı öldürmek için gelen suikast timinin dışında bir tim daha geldi. O time ait tüm veriler karartılmak istendi...

KİLİT DOSYA NEDEN KAPATILDI?

- 15 Temmuz gecesi Dalaman Havalimanı'nda yaşananlar, Marmaris ve İstanbul'da yaşananlar kadar önemli. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı almaya gelen esrarengiz helikopterler (Gökhan Sönmezateş ekibinden üç saat önce, tam vaktinde gelenler) eğer görevlerini başarabilselerdi darbenin seyri değişecekti. Dalaman Havalimanı, 15 Temmuz'da hain operasyonun en kritik yerlerinden biri, belki de birincisiydi. Bütün bilgi ve belgeler Dalaman'ın 15 Temmuz'un nirengi noktası olduğunu gözler önüne seriyor. Çünkü buradaki hain operasyon başarılı olsa muhtemelen darbe de başarıya ulaşacaktı. Dalaman'da, Marmaris'te sürdürülen darbe/suikast davasından ayrı olarak önemli bir soruşturma derinlemesine yürütülürken Ankara Cumhuriyet Savcılığı dosyaya müdahil oldu. Âdeta dosyayı karantinaya aldı, yayın yasağı kararı aldırdı ve soruşturmayı da derinleştirmedi! Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz Dalaman dosyasına el koydu. Daha önce sümenaltı edilen dosyayı dört savcı ile yeniden soruşturuyor.

İDARİ TAHKİKAT SONUÇSUZ KALDI

- Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı (DEDENT) Yılmaz Özkaya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tanık olarak verdiği ifadeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca 15 Temmuz'la ilgili olarak başlatılan idari tahkikat heyetinin başındaydı. Ancak Özkaya'nın hazırlattığı idari tahkikat raporu, 15 Temmuz gecesinin Dalaman'daki karanlık noktalarını aydınlatmadı. Aksine üç esrarengiz helikopter başta olmak üzere pek çok önemli unsur bu raporda yer almadı. Çünkü Özkaya, radar kayıtları ve tanık ifadeleriyle sabit olan helikopterlerin varlığını kabul etmiyor. Tıpkı Dalaman Hava Meydan misafirhanesinde teamüllere aykırı biçimde kaldığını reddettiği gibi... Dalaman'da olan Muharip Kurmay Harekât Başkanı Albay Abdurrahman Arslan'ın da 15 Temmuz'da tıpkı Korgeneral Yılmaz Özkaya gibi astsubay misafirhanesinde kaldığı, bu bilginin yine ceridelere yazılmadığı ortaya çıktı.

15 TEMMUZ KAYITLARI DEĞİŞTİRİLDİ

15 Temmuz'da Dalaman'da yaşananların kayıtlarının tutulmasıyla ilgili garipliklerin başında 15 Temmuz gününün bant kayıtlarının 17 Temmuz olarak yazılması geliyor. Darbeci hain Gökhan Şahin Sönmezateş'in suikast ekibinin gelmesinden öncesinde ve sonrasında yaşananlar 17 Temmuz'da yaşanmış gibi gösterildi. 15 Temmuz'da Dalaman Havalimanı civarında ring atan ve Erdoğan'ın uçağını bekleyen üç helikopterle ilgili kayıtlar da 17'sine aktarıldı.

CEVAP BEKLEYEN SORULAR?

1- Kütahya, Akhisar, Çardak, Milas, İzmir Yenikale, Eskişehir ve Ankara başta olmak üzere ülkenin batı bölgelerindeki kulelerin radar ses kayıtları neden yok edildi? O gece kulelerde onca konuşma olduğu halde dosyada "Hiçbir ses kaydı bulunmamaktadır" ibaresi yer alıyor. Radar ses kayıtları kim tarafından imha edildi?

2- Dalaman'a giden üç esrarengiz helikopteri oraya kim, kimler gönderdi? Gece 01:00'den itibaren darbe girişimi başarısızlığa uğramaya başlayınca birileri bu helikopterleri unutturup tek suikast timinin Gökhan Sönmezateş grubu olduğunu algısını mı yarattı?

3- Helikopterlerin varlığını keşfeden, konuyu soruşturan görevliler neden soruşturmadan uzaklaştırıldı, niçin ceridelerde tahrifatlar yapıldı, bant çözümleri neden eksik tapeleştirildi?

4- 15 Temmuz gecesi Dalaman Havalimanı kulede yapılan konuşmaların sanki 17 Temmuz'da yaşanmışçasına değiştirilmesi gibi bir büyük tahrifat nasıl gizlendi? Bunu yapan askeri personel hakkında neden hiçbir işlem yapılmadı, olayın üzeri niçin örtülmeye çalışıldı?

5- Bölgedeki hava trafiğini kayıt altına alan Kütahya Radar, Datça Radar ve İzmir Radar kule kayıtları, dâhili, harici telsiz telefon tapelerinde neden tahrifatlar yapıldı?

ATA UÇAĞI 5. PERONA YANAŞTIRILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesini almak üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan kalkan ATA uçağının Dalaman Havalimanı'nda VIP uçaklar daima 24 numaralı perona yanaştırıldığı halde o gece neden 5 numaralı perona yanaştırıldığı da ciddi bir soru. ATA uçağının Erdoğan içindeyken Dalaman Havalimanı pist başında tam 11 dakika bekletilmesi ve Monarch Havayolları'na ait bir uçağın indirilmesinin buna gerekçe gösterilmesi izah edilemiyor.