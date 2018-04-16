Macron'dan yeni hamle: Yeniden girişimde bulunacağım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'yi Suriye'deki birliklerini çekme kararından kendilerinin vazgeçirdiğini kaydederek, 'Harekatın sadece kimyasal silah üretim merkezleriyle sınırlı kalmasını sağladık.' dedi.

Macron, BFMTV ve Mediapart tarafından canlı olarak yayınlanan özel programda, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ESED REJİMİNİN KİMYASAL KAPASİTESİ YOK EDİLDİ

Emmanuel Macron, "(Suriye'de) Askeri planda operasyonu başarıyla tamamladık ve kimyasal silah üretimi yapılan ve geliştirilen 3 merkez hedef alındı. Bir merkez ABD ve İngiliz güçleri, biri ABD ve biri de Fransız güçlerince vuruldu. (Esed rejiminin) Kimyasal kapasitesi yok edildi." diye konuştu.

AMERİKALILARI BİZ İKNA ETTİK

Operasyon öncesi ABD tarafıyla yoğun bir görüşme trafiği yaşandığını kaydeden Macron, "10 gün önce ABD Başkanı Trump askerlerini Suriye'den çekeceğini söylemişti. Amerikalıları Suriye'de kalmaya biz ikna ettik. İkincisi de harekatın sadece kimyasal silah üretim merkezleriyle sınırlı kalmasını sağladık." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN, PUTİN VE RUHANİ İLE BİR ARAYA GELMEYİ PLANLIYORDUM

Cumhurbaşkanı Macron, Suriye krizini çözmek için Fransa'nın tüm ülkelerle konuştuğunu ve yeniden inisiyatif alacağını belirterek, "Eğer Doğu Guta'daki kimyasal saldırı ve çatışmalardaki yoğunluk artmasaydı, ben Türkiye'ye giderek Erdoğan, Putin ve Ruhani ile bir araya gelmeyi planlıyordum. Bu buluşmayı gerçekleştirmek için yeniden girişimde bulunacağım." dedi.

MACRON: TÜRKLER VE RUSLARI AYIRMAYI BAŞARDIK

Rusya'nın, Suriye'de kimyasal silah kullanılmasında Esed rejiminin "suç ortağı" olduğunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e söylediğini belirten Macron, "Biz bu operasyon ile Türkler ve Rusları ayırmayı başardık. Türkler kimyasal saldırıyı kınadılar ve ardından operasyonu desteklediklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Macron, Fransa'nın Esed rejimine savaş açmadığını kaydederek, Fransa'nın düşmanının 2015'te Paris saldırılarını düzenleyen terör örgütü DEAŞ olduğunu söyledi.