İlk kez açıkladı! Esed’ın ailesini sakladığı ülke

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esad rejimine yönelik saldırıları sonrası, Esed ailesinin saklandığı ülkeyi ilk kez açıkladı.

Suriye`de Beşşar Esad rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esad`ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı.



Rus kaynakların iddiasına göre Esed toplantıda ailesinin Rusya`ya yerleştirildiğini bildirdi.



Suriye`de meşruiyeti kalmamış eli kanlı lider Esad, Suriye iç savaşının başından bu yana düzenlediği saldırılarla çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden oldu.

