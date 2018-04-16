Suriye`de Beşşar Esad rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esad`ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı.
Rus kaynakların iddiasına göre Esed toplantıda ailesinin Rusya`ya yerleştirildiğini bildirdi.
Suriye`de meşruiyeti kalmamış eli kanlı lider Esad, Suriye iç savaşının başından bu yana düzenlediği saldırılarla çoğu kadın ve çocuk on binlerce sivilin ölümüne neden oldu.
16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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İlk kez açıkladı! Esed’ın ailesini sakladığı ülke
ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esad rejimine yönelik saldırıları sonrası, Esed ailesinin saklandığı ülkeyi ilk kez açıkladı.
Suriye`de Beşşar Esad rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esad`ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı.
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