Duma'daki boş kimyasal gaz tüpleri görüntülendi

Batılı gizli servislerin Duma’da 78 kişinin can verdiği kimyasal saldırıya ait bulduğu kanıtlar arasında dev bir varil bombası ve boş kimyasal gaz tüpleri bulunuyor.

ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’nin kimyasal silah tesislerine yönelik düzenlediği operasyona gerekçe olan Doğu Guta’nın DumaMahallesi’ndeki kimyasal silah saldırısının kanıtları ortaya çıktı.

Fransız dış istihbarat servisi DGSE ve İngiliz gizli servisi MI6’ın hazırladığı raporlar, Esad rejiminin son bir yılda kendi halkına karşı düzenlediği kimyasal silah saldırılarına ait belgeler sunuldu.

VARİL BOMBASI

Batılı istihbaratçıların ele geçirdiği deliller arasında, son saldırının gerçekleştiği Duma’da bulunan varil bombası ve gaz tüpüne ait fotoğraflar da yer alıyor. Suriye ordusunun sivil halkın yaşadığı bölgelere varil bombalarıyla daha önce de defalarca saldırı düzenlediği biliniyor.

Fransız istihbaratının raporuna göre, Duma’da en az 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan 7 Nisan’daki son saldırı, Esad rejiminin bu yıl içinde 12’nci kimyasal silah saldırısı. Raporda henüz teyit edilmemiş olanlarla birlikte kimyaasal silah kullanıldığı düşünülen saldırı sayısının ise 44’ü bulduğu belirtiliyor.