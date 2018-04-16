16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Her yerde aranıyorlardı! Aranan karı koca öğretmen yakalandı!

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Aksaray’da (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1 yıldır firari olarak aranan karı koca öğretmen yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Her yerde aranıyorlardı! Aranan karı koca öğretmen yakalandı!
Her yerde aranıyorlardı! Aranan karı koca öğretmen yakalandı! Her yerde aranıyorlardı! Aranan karı koca öğretmen yakalandı! Her yerde aranıyorlardı! Aranan karı koca öğretmen yakalandı!

Operasyon, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında öğretmen yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve 1 yıldır firari olarak aranan karı koca öğretmen, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

Karı koca öğretmen Beytullah A. ve eşi Çiğdem A.’nın Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, dün sabah erken saatlerde ilçede belirledikleri adrese operasyon düzenledi. İlçede bulunan müstakil bir eve düzenlenen operasyonda karı koca öğretmen yakalanarak gözaltına alındı.

GÜLEREK ÇIKTILAR

Karı koca şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildikleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gülerek girip çıkmaları dikkat çekti. Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkan karı koca tutuklandı.

Şüpheli Beytullah A. Kırşehir Cezaevine, Çiğdem A. ise Ereğli Cezaevine gönderildi. 

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