16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Trump bizzat istemişti! ABD'nin gözü İzmir'de

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Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesi ile ismi gündeme gelen Amerikalı rahip Brunson’ın yargılanmasına bugün İzmir Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Kampusünde yerleşik duruşma salonunda başlanacak.
Trump bizzat istemişti! ABD'nin gözü İzmir'de
Trump bizzat istemişti! ABD'nin gözü İzmir'de Trump bizzat istemişti! ABD'nin gözü İzmir'de Trump bizzat istemişti! ABD'nin gözü İzmir'de

Amerikalı Rahip Brunson hakkında toplam 35 yıl hapis cezasının istendiği iddianame, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan Brunson'a, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği' ve 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk' suçlamalarında bulunuluyor.

DAVAYA ABD'DEN BÜYÜK İLGİ

Kampus çevresinde geniş güvenlik önlemleri de dikkat çekerken, Kuzey Karolina’dan Senatör Thom Tillis ve Ambassador at Large Religious Freedom Sam Brawnback da izleyiciler arasında yer aldı. Davaya yabancı basından büyük ilgi gösteriyor.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR NELER?

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Brunson hakkındaki iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, bu örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti. 

Brunson'un FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı ve firari Bekir Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

İddianamede, İzmir Protestan Diriliş Kilisesi'nde PKK ile FETÖ'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı öne sürülen Brunson'un özellikle Kürt vatandaşların yaşadığı bölgelerde sistematik bir çalışma yürüttüğü öne sürülmüş bu amaçla İzmir'de sadece Kürt kökenli vatandaşların alındığı "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurduğu suçlaması yöneltilmişti.

Tutuklu papazla ilgili ele geçirilen çok sayıda dijital materyalde FETÖ/PDY’nin hücre evlerinde sohbet toplantısı olarak da bilinen "maklube" yemeğine katıldığına ilişkin ve bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının olduğu fotoğraflar bulunduğu, bu kişinin YPG/PKK'nın yoğun faaliyetler yürüttüğü Suriye'nin Kobani kenti ve bu kente sınır olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine PKK'nın genel stratejisi kapsamında sık sık gittiği ifade edilmişti.

Brunson'un din adamı görüntüsü altındaki faaliyetlerinin din adamlığı ile bağdaşmadığının vurgulandığı iddianamede, yurt dışı ve yurt içinden kendisini ziyaret eden kişilerin emekli asker, özel harp subayı kanaatini uyandıran kişilerle PKK ya da FETÖ'nün üst düzey yöneticileri olduğu, bunun 2 gizli ve 5 açık tanık beyanı, çözümü yapılan dijital veri, belge, telefon görüşmesi ve baz istasyonu kayıtları gibi delillerden anlaşıldığı aktarılmıştı.

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