Saadet'ten anket açıklaması: "Temel Karamollaoğlu yüzde 10'u geçti"

Saadet Partisi yetkilileri kamuoyu araştırma şirketlerinden gelen sonuçları açıkladı.

Parti yetkilileri Saadet Partisi'nin oy oranının yüzde 5'e ulaştığını, partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'na ilginin ise yüzde 10'u geçtiğini ifade ettiler. Ayrıca yetkililerin açıklamalarına göre, partinin üye sayısı son 2 ayda 20,000 bin kişi arttı.

2019 seçimlerine çok uzun zaman olmasına rağmen, seçimler ve ittifak konusu kamuoyunun gündemine erkenden girdi. Özellikle AK Parti-MHP arasında kurulan "cumhur ittifakı" ile alevlenen gündem, diğer partilerin de ittifak arayışıyla sıcaklığını koruyor.

2019 seçimleri için anahtar parti konumunda olan Saadet Partisi ise "cumhur ittifakı"ndan gelen davete ortaya koyduğu ilkeler benimsenmediği için olumsuz cevap vermiişti. CHP ve İYİ Parti kanadından da ilkeler siyaseti ile ilgili bazı açıklamalar gelmeye başladı. Ancak henüz bir ittifak sözkonusu değil.

Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son açıklamasında "milletle ittifak yapacağız" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

PARTİYE ÜYE SAYISINDA 20,000'LİK ARTIŞ

2019 seçimleri için Saadet Partisi'nin anahtar konumunda olması ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun ötekileştirmeyen ve kucaklayıcı üslubu ve yaklaşımı hem partiye hem de Karamollaoğlu'na olan teveccühü arttırdı. Toplumun sorunlarını dile getiren ve hükümeti bu konularda eleştiren Karamollaoğlu, ortaya koyduğu çözüm önerileri ile de dikkat çekiyor.

Saadet Partisi yetkilileri partinin oy oranının yüzde 5'e ulaştığını, partinin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'na olan ilginin ise yüzde 10'u geçtiğini ifade ettiler.

Saadet Partisi'nin oy oranının yüzde 5'e ulaşması ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'na gösterilen ilginin yüzde 10'u geçmesinin sebebi olarak adalet ve hakkaniyet söyleminin sürdürülmesine bağlı olduğuna dikkat çekiliyor. Saadet Partisi yetkilileri, partinin üye sayısının ise son 2 ayda 20,000 bin kişi arttığını söylediler.

KARAMOLLAOĞLU: GELİŞMELER BİZİ ÜMİTLENDİRİYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında Saadet Partisi'nin anket yaptırıp yaptırmadığına ilişkin soruya "Anketler yapmaya yeni başlıyoruz. Anket firmaları ile irtibatımız var. Bize raporlar geliyor, gelişmeleri görüyoruz. Bu bizi ümitlendiriyor." cevabını vermişti.