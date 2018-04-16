'Türkleri Ruslardan ayırdık' diyen Macron'a cevap!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkleri Rusya'dan ayırdık' sözlerine cevap verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Türkleri Rusya'dan ayırdık' sözlerine cevap verdi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Katar'da gazetecilerin sorularına yanıtladı. "Rejimin terör örgütlerinin desteklenmesine karşıyız" diyen Bozdağ, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 'Suriye saldırısı ile Türkiye ile Rusya'yı ayırdık' sözlerine de "Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır. Rejimin terör örgütlerinin desteklenmesine karşıyız. Türkiye ABD ile aynı hedeflere koşan bir ülke. Bölgede bilek güreşine karşıyız " diye yanıt verdi."

ÜSTÜ KAPALI ESAD'A DESTEK VERİYOR"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, şöyle konuştu:



"Kendi milletvekillerini Esad'a gönderiyor, onunla fotoğraf çektiriyor. Öte yandan da Esad'ın bütün yaptıklarını yok sayarak adeta Esad'a üstü kapalı bir destek veriyor. Şu anda yaptığı budur."



"SAVUNMASIZ İNSANLARI ÖLDÜRÜYORSUNUZ"



Suriye'deki gelişmelere değinen Bozdağ, şunları kaydetti:



"Konvansiyonel silahlarla öldürme de kimyasal silahlarla öldürme gibi aynı şekilde suçtur. Çünkü ikisinde de masum insanları, sivilleri, çaresiz olanları, savunmasız insanları öldürüyorsunuz."