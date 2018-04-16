16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Filistinli çocuktan İsrail ordusuna İbranice ayar

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Filistinli çocuktan İsrail ordusuna İbranice ayar
Filistinli Nada Al Khalidi, İsrail askerlerine İbranice seslendiği mesajında, “Sizin merhametiniz yok. Osmanlı İmparatorluğunun zayıflığından sonra Filistin'e girdiniz” dedi.
Filistinli çocuktan İsrail ordusuna İbranice ayar Filistinli çocuktan İsrail ordusuna İbranice ayar Filistinli çocuktan İsrail ordusuna İbranice ayar

Büyük Geri Dönüş Yürüyüşlerinde katılan Filistinli çocuk Nada Al Khalidi, Gazze sınırındaki İsrail ordusuna İbranice'de bir görüntülü mesaj gönderdi. Nada, mesajında dönüş için geldiklerini ifade ederek, “Sizin merhametiniz yok" dedi. Nada mesajında, "Ben Nada, Kratia köyündenim. Bizler yeni nesiliz, dönüş için geldik buraya, özgürlük için geldik, haysiyet için geldik, Gazze için geldik. Siz bize ateş açıyorsunuz, siz bizi öldürüyorsunuz. Sizin merhametiniz yok, Osmanlı İmparatorluğunun zayıflığından sonra Filistin'e girdiniz. Birleşmiş Milletler 194 kararına göre köyüme geri dönmek istiyorum” ifadelerini kullandı. 

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