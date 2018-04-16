Acemi sürücü arka camına yazdığı notla görenleri şaşırttı

Eskişehir’de trafikte bir vatandaşın aracının arka camına yazdığı ‘acemiyim yaklaşmayın‘ yazısı görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Trafikte acemi olan sürücü, trafik akışını ve diğer araç sürücüleri zor durumda bırakmamak için aracının arka camına uyarı yazısı yazdı.



"ACEMİYİM YAKLAŞMAYIN"



Eskişehir'de seyir halinde görüntülenen üzerinde ‘ acemiyim yaklaşmayın ‘ yazan araç görenleri hayrete düşürürken bir yandan da güldürdü.



Yazıyı gören diğer sürücüler ve çevrede bulunan vatandaşların şaşkın bakışları ve destekleriyle araç yoluna devam etti.