Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına SEBGİS ile bağlanan ve Şanlıurfa’da tutuklu bulunan sanık Şerif Mesutoğlu, yalnız ifade vermek istediğini belirterek, yanındakilerin dışarı çıkmasının ardından kendini ateşe vermeye çalıştı. Gardiyanların müdahale ettiği Mesutoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, duruşmaya 15 dakika ara verildi.
16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
- Şehit Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktıKılıçdaroğlu: Osmanlı olsa ben okuyamayacaktımBu festivale gelenlere konut hediyeYok artık! Savcıyım diyerek arkadaşlarını..Acemi sürücü arka camına yazdığı notla görenleri şaşırttıTaksim'de CHP gerginliği! Polis izin vermediCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İlk defa 1 trilyon dolara ulaşacakFransa'nın göbeğinde terör propagandası'Suriye' uyarısı: Tuzağa düşüp fiyat kırmayınBatman'da katliam gibi kaza! 6 ölü 5 yaralı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 04:45 Güneş 06:17 Öğle 13:10 İkindi 16:52 Akşam 19:51 Yatsı 21:17
- 27°C Adana
- 23°C Adıyaman
- 20°C Afyon
- 11°C Ağrı
- 20°C Amasya
- 19°C Ankara
- 26°C Antalya
- 16°C Artvin
- 26°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 111.012 1.28
- Altın: 177,068 -0.15
- Dolar: 4,1000 0.15
- Euro: 5,0704 0.33
Şehit Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktı
Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına SEBGİS ile bağlanan ve Şanlıurfa’da tutuklu bulunan sanık Şerif Mesutoğlu, yalnız ifade vermek istediğini belirterek, yanındakilerin dışarı çıkmasının ardından kendini ateşe vermeye çalıştı. Gardiyanların müdahale ettiği Mesutoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, duruşmaya 15 dakika ara verildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Şehit Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktıDerik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasında tutuklu sanık kendini ateşe verdi.
Yok artık! Savcıyım diyerek arkadaşlarını..Adana’da 155 Polis İmdat Hattı’nı arayıp kendisini ’savcı’ olarak tanıtarak arkadaşlarını gözaltına aldırdığı öne sürülen Nedim M. (24), yaptığı trafik kazası sonrası gittiği hastanede yakalandı.
Acemi sürücü arka camına yazdığı notla görenleri şaşırttıEskişehir’de trafikte bir vatandaşın aracının arka camına yazdığı ‘acemiyim yaklaşmayın‘ yazısı görenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.
Taksim'de CHP gerginliği! Polis izin vermediTaksim'de OHAL'in uzatılmasını protesto etmek isteyen CHP'lilere polis izin vermedi.
Erdoğan 'Oyunu çözdük' demişti! İşte o mesajın şifresiABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği operasyon sonrası Rusya ile yakın stratejik ilişkileri bulunan Türkiye'nin tepkisi çok merak ediliyordu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Batman'da katliam gibi kaza! 6 ölü 5 yaralı
- Umre diye Şanlıurfa'ya götürmüşlerdi! Karar verildi
- Çamlıca Cami 58 gün sonra ibadete açılıyor
- Bir garip olay! Eşinin kıyafetlerini giyip...
- Sadettin Köpek'e pusu kurmak için otobüs istediler
- Mina Başaran ölmeseydi bugün evlenecekti
- Sözde üst düzey isimler böyle paketlendi!
- Karısını ve amca oğlunu öldürüp intihar etti!
- Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
- Türkiye'nin konuştuğu cinayette mütalaa açıklandı
- Marmaray’daki feci olay intihar çıktı!
- Osmangazi Üniversitesi'nin yeni rektörü Kemal Şenocak oldu!
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.