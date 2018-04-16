16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Şehit Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktı

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Şehit Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktı
Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasında tutuklu sanık kendini ateşe verdi.
Şehit Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktı Şehit Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktı Şehit Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktı

Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasına SEBGİS ile bağlanan ve Şanlıurfa’da tutuklu bulunan sanık Şerif Mesutoğlu, yalnız ifade vermek istediğini belirterek, yanındakilerin dışarı çıkmasının ardından kendini ateşe vermeye çalıştı. Gardiyanların müdahale ettiği Mesutoğlu’nun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, duruşmaya 15 dakika ara verildi. 
 

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