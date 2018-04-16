16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:45Güneş 06:17Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:51Yatsı 21:17
    • 29°C Adana
    • 24°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 13°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 19°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 110.431 0.75
  • Altın: 177,762 0.24
  • Dolar: 4,1091 0.37
  • Euro: 5,0864 0.65

NATO'dan kritik S-400 açıklaması!

»
NATO Genel Sekreteri'ne Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması da soruldu. Stoltenberg "Ulusal bir karar. NATO açısından mesele bu sistemlerin entegre edilebilmesi" yanıtını verdi.
NATO'dan kritik S-400 açıklaması!
NATO'dan kritik S-400 açıklaması! NATO'dan kritik S-400 açıklaması! NATO'dan kritik S-400 açıklaması!

Geçen hafta dünya gündemine oturan Suriye harekatına ilişkin açıklamalar yapan NATO Genel Sekreteri, "Operasyon, Esad rejimi ve destekçileri Rusya ve İran'a verilen açık mesajdı. Operasyon uluslararası kamuoyunun kenarda sessizce oturmadığını gösterdi" dedi. " dedi. 

NATO Genel Sekreteri operasyonun kapsamı ve meşruiyetine ilişkin, "Kimyasal silahları gelecekte kullanma ihtimalini ortadan kaldırmasa da kapasiteyi azaltacak bir operasyondu... Birleşmiş Milletler'de kimyasal silahları bağımsız soruşturma yapılması konusunda çabalar oldu, Rusya engelledi" yorumunda bulundu.

 MACRON'RUN RUSYA AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rusya'yla diyalog mesajlarına ilişkin soruya Stoltenberg'in yanıtı, "NATO siyasi olarak Rusya ile görüşülmesine karşı değil. Rusya ile diyalog olabilir ama güçlü bir ittifak çizgisinin olması gerektiğini düşünüyoruz" oldu. 

TÜRKİYE'NİN S-400 ALIMI

NATO Genel Sekreteri'ne Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması da soruldu. Stoltenberg "Ulusal bir karar. NATO açısından mesele bu sistemlerin entegre edilebilmesi" yanıtını verdi.

TİYATRO ELEŞTİRİLERİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Suriye'ye yapılan operasyon için "Tiyatro" iddialarıyla ilgili olarak, "3 NATO müttefiki güçlü bir mesaj verdi" cevabını verdi.

TÜRKİYE'NİN POZİSYONU

Stoltenberg, "Öncelikle ben Türkiye'nin net ve güçlü mesajını takdir ediyorum. Türkiye çok değerli bir NATO müttefiki...NATO Rusya'yı izole etmek istemiyor." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Teröriste ağlayan CHP'linin terörle mücadele mesajıTeröriste ağlayan CHP'linin terörle mücadele mesajıİstanbul'da katıldığı teröristin cenazesinde gözyaşlarına boğulan Gamze Akkuş İlgezdi, bugün teröre karşı birlik mesajı yayınladı.
Dev ihalenin sonucu belli oldu! İşte yeni sahibiDev ihalenin sonucu belli oldu! İşte yeni sahibiTurhal Şeker Fabrikası ihalesini 569 milyon TL'lik teklifle Kayseri Şeker kazandı.
ATAK’lar ateş altına aldı! Büyük operasyon başladıATAK’lar ateş altına aldı! Büyük operasyon başladıŞırnak’ta Elmalı ve Kuyu Tepe üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.
Yunanistan'dan firari FETÖ'cülerle ilgili skandal karar!Yunanistan'dan firari FETÖ'cülerle ilgili skandal karar!Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini dile getirdi.
Şehit Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktıŞehit Safitürk'ün zanlısı duruşmada kendini yaktıDerik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk’ün şehit olduğu terör saldırısına ilişkin davanın duruşmasında tutuklu sanık kendini ateşe verdi.
Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Karşılık veririz!Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Karşılık veririz!Başbakan Binali Yıldırım, Ege'de bulunan Antrofotos kayalığına bir Yunan bayrağı dikildiğini, SAT komandolarının da bu bayrakları kaldırdığını açıkladı ve Yunanistan'ı uyardı: "Provokasyondan kaçının, gereğini yaparız"
  • NATO'dan kritik S-400 açıklaması!16 Nisan 2018 Pazartesi 14:00
  • Yok artık! Savcıyım diyerek arkadaşlarını..16 Nisan 2018 Pazartesi 13:40
  • Acemi sürücü arka camına yazdığı notla görenleri şaşırttı16 Nisan 2018 Pazartesi 13:20
  • Taksim'de CHP gerginliği! Polis izin vermedi16 Nisan 2018 Pazartesi 13:00
  • Erdoğan 'Oyunu çözdük' demişti! İşte o mesajın şifresi16 Nisan 2018 Pazartesi 11:40
  • 'Türkleri Ruslardan ayırdık' diyen Macron'a cevap!16 Nisan 2018 Pazartesi 11:20
  • FETÖ'nün aldığı raporla ilgili gerçek ortaya çıktı16 Nisan 2018 Pazartesi 11:00
  • Saadet'ten anket açıklaması: "Temel Karamollaoğlu yüzde 10'u geçti"16 Nisan 2018 Pazartesi 10:40
  • Trump bizzat istemişti! ABD'nin gözü İzmir'de16 Nisan 2018 Pazartesi 10:20
  • Her yerde aranıyorlardı! Aranan karı koca öğretmen yakalandı!16 Nisan 2018 Pazartesi 10:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri