Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Karşılık veririz!

Başbakan Binali Yıldırım, Ege'de bulunan Antrofotos kayalığına bir Yunan bayrağı dikildiğini, SAT komandolarının da bu bayrakları kaldırdığını açıkladı ve Yunanistan'ı uyardı: "Provokasyondan kaçının, gereğini yaparız"

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da katıldığı "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu panel sonrası açıklama yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.



GEREĞİ YAPILDI, BAYRAK KALDIRILDI

Yunanistan'a çağrı yapan Yıldırım özetle şu ifadeleri kullandı:

''Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın birtakım faaliyetlerinin olduğu malumunuz son zamanlarda bu ihlallerde artışlar göze çarpıyor. Aidiyeti sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında Antrofotos kayalığına Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar oradan o bayrağı kaldırdılar.



GEREKEN KARŞILIĞI VERİRİZ



Bizim tavsiyemiz Yunanistan'a, iyi komşuluk ilişkileri içerisinde, gerginliği artıracak, provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durmasıdır. Komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir. Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini bekliyoruz. Bu yönde yapılacak fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız.''

OLAY CUMA GÜNÜ OLDU

Bir grup Yunan Hurşit kayalığına Yunanistan bayrağı dikti. Haberin duyulması üzerine SAT komandoları geçtiğimiz Cuma günü Ege Denizi’ndeki Hurşit kayalığına çıktılar. Yunan bayrağını kaldırıp kayalıktan ayrıldılar.



YUNANİSTAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Yunan Savunma Bakanlığı, konunun araştırıldığını belirtti. Kaynaklar, fotoğrafların ne zaman çekildiği belli değil. Fotomontaj mı belli değil. Fotoğrafların çekildiği yer Yunan toprağımı o da belli değil. Araştırıyoruz. ifadesi kullanıldı.