Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini dile getirdi.
"18 AYLIK TUTUKLULUK HALLERİ BİTTİKTEN SONRA..."
Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, 24/7 radyosuna yaptığı açıklamada, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini belirtti. Kontonis, "18 aylık tutukluluk halleri bittikten sonra serbest bırakılmalarını engelleyecek bir durum yok. Bu süre Mayıs ortasında doluyor. Türk tarafından Yunanistan'da yargılanmaları için bir talep gelmedi" dedi.
DARBE GECESİ YUNANİSTAN'A KAÇMIŞLARDI
8 darbeci, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçmıştı. Yunan yargısı, 8 darbecinin Türkiye'ye iade edilmemeleri kararını almıştı. Darbecilerin 18 aylık tutukluluk süresi Mayıs ayının başında dolacak.
- Türkiye, İran, Pakistan üçlüsünden kritik hamle!Teröriste ağlayan CHP'linin terörle mücadele mesajıDev ihalenin sonucu belli oldu! İşte yeni sahibiATAK’lar ateş altına aldı! Büyük operasyon başladıYunanistan'dan firari FETÖ'cülerle ilgili skandal karar!Eroğan'dan Batı'ya çok sert tepkiTürkiye'den Macron'a kapak gibi cevap!Büyük avantaj! Savaşın galibi Türkiye olabilirDevrim olacak! Tarlası olanlar yaşadıRusya ABD'ye meydan okudu: Bir daha olursa...
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
- “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
İmsak 04:45 Güneş 06:17 Öğle 13:10 İkindi 16:52 Akşam 19:51 Yatsı 21:17
- 29°C Adana
- 24°C Adıyaman
- 21°C Afyon
- 13°C Ağrı
- 22°C Amasya
- 19°C Ankara
- 25°C Antalya
- 16°C Artvin
- 29°C Aydın
- 22°C Balıkesir
- BIST: 110.431 0.75
- Altın: 177,762 0.24
- Dolar: 4,1091 0.37
- Euro: 5,0864 0.65
Yunanistan'dan firari FETÖ'cülerle ilgili skandal karar!
Yunan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Yunanistan'da bulunan 8 darbecinin Mayıs ayında serbest kalabileceklerini dile getirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Batman'da katliam gibi kaza! 6 ölü 5 yaralı
- Umre diye Şanlıurfa'ya götürmüşlerdi! Karar verildi
- Çamlıca Cami 58 gün sonra ibadete açılıyor
- Bir garip olay! Eşinin kıyafetlerini giyip...
- Sadettin Köpek'e pusu kurmak için otobüs istediler
- Mina Başaran ölmeseydi bugün evlenecekti
- Sözde üst düzey isimler böyle paketlendi!
- Karısını ve amca oğlunu öldürüp intihar etti!
- Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
- Türkiye'nin konuştuğu cinayette mütalaa açıklandı
- Marmaray’daki feci olay intihar çıktı!
- Osmangazi Üniversitesi'nin yeni rektörü Kemal Şenocak oldu!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.