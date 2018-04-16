Bugüne kadar 14 şeker fabrikasından 4'ünün satış ihalesini tamamlayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), bugün de Erzurum, Turhal ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalesini gerçekleştiriliyor.
İhaleler bugün saat 14:30'da Erzurum şeker fabrikasıyla başladı. İhaleye iki firma katıldı. Doğuş Gıda Yiyecek ihaleye gelmedi, ancak teklifini gönderdi. İhale 211 milyon lirayla başladı, ancak MBM Enerji Enerji bu rakamı duyunca ihaleden çekildiğini açıkladı.
TURHAL'I KAYSERİ ŞEKER ALDI
Turhal şeker fabrikası ihalesinde Bilgi Gıda, Kayseri Şeker, Albayrak Turizm, Doğuş Gıda ve MBM teklif verdi.
İhale 325 milyon TL teklifle başladı. Teklifin ardından ihalede birinci tura geçildi ve ardından Bilgi Gıda ihaleden elendi. 471 milyonla açık artırmaya geçilen ihaleden Albayrak ve Doğuş Gıda çekilme kararı aldı. Bu gelişmenin akabinde Kayseri Şeker ihaleyi 565 milyona çıkardı. Teklifin ardından MBM mola istedi. Molanın ardından Kayseri Şeker, 569 milyon TL'lik teklifle ihalenin kazananı oldu.
5 FABRİKANIN İHALESİ BİTTİ
Bor Şeker Fabrikası'na 336 milyon, Yozgat'a 275 milyon lirayla Doğuş Gıda; Kırşehir'e 330 milyon lirayla Tutgu Gıda; Çorum Şeker Fabrikasına da 528 milyon lirayla Safi Yakıt en yüksek teklifi veren olmuştu. Kayseri Şeker'in Turhal'ı 569 milyon TL'ye almasıyla sonuçlanan ihale sayısı 5'e yükseldi.
SIRADA ONLAR VAR
18 Nisan'da Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş Fabrikaları ile teklif verme süreleri uzatılan Erzincan ve Kastamonu Fabrikaları için teklifler alınacak.
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Dev ihalenin sonucu belli oldu! İşte yeni sahibi
Bugüne kadar 14 şeker fabrikasından 4'ünün satış ihalesini tamamlayan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), bugün de Erzurum, Turhal ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalesini gerçekleştiriliyor.
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