16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Kız yurdunda dehşet! Su içmeye kalktı..

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Özel kız yurdunda bir öğrenci su içmeye kalktığında dehşeti yaşadı. Genç kız karşısında bir erkek gördü. Genç kızın çığlıkları üzerine şahıs yangın merdiveninden kaçtı.
Kız yurdunda dehşet! Su içmeye kalktı..
Kız yurdunda dehşet! Su içmeye kalktı.. Kız yurdunda dehşet! Su içmeye kalktı.. Kız yurdunda dehşet! Su içmeye kalktı..

Aydın Efeler'de faaliyet gösteren özel bir kız yurduna sabaha karşı 04.00 sularında gizlice giren bir kişi öğrenciler arasında paniğe neden oldu.

Hürriyet'in haberine göre, su içmeye kalkan bir öğrencinin fark ettiği kişi, yangın merdivenini kullanarak binadan kaçarken olay yerine çağrılan polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

YANGIN MERDİVENİNDEN KAÇTI

Yaşananları anlatan öğrenciler, “Erkek şahıs yangın merdivenini kullanarak arkadaşımızın odasına kadar girmiş. Biz arkadaşımızın çığlığıyla uyandık ve hemen odaya koştuk. Erkek şahıs paniğe kapılıp odadaki eşyalara çarptı sonra yangın merdivenini kullanıp olay yerinden kaçtı” diye konuştu.

Olayın hırsızlık amaçlı olmayabileceğini söyleyen yurt sahibi Yiğit Olur, “Güvenlik kameralarından eşkâl tespiti yapıldı. Yurdumuza giren şahsın öğrencilerimizden birine platonik âşık olabileceğini düşünüyoruz. Çünkü farklı zamanlara yurdun izlendiği yönünde bilgiler var. Farklı birimlerden polis ekipleri olayı tüm yönüyle araştırıyor” dedi.

VELİLER TEPKİLİ

Yurtta güvenlik açığı olduğunu savunun veliler ise yurt yönetimine tepki gösterdi. Yaşadıklarını anlatan bir veli, şöyle dedi: “Yurt 2 bloktan oluşuyor ancak güvenlik elemanı yok. Biz defalarca güvenlik görevlisi tutulmasını istedik ancak gereken yapılmadı. Buradaki çocuklarımızın canı tehlikeye giriyor ama ortada müdahale edecek kimse yok.”

Hürriyet

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