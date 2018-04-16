Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Niğde (Bor) şeker fabrikalarının ardından Turhal Şeker Fabrikası da satıldı? Kırşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Turhal şeker fabrikası kime satıldı? Turhal şeker fabrikası için en yüksek teklifi kim verdi? Erzurum şeker satıldı mı?

Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Niğde (Bor) şeker fabrikalarının ardından Turhal Şeker Fabrikası da satıldı? Turhal şeker fabrikası kime satıldı ? Turhal şeker fabrikası için en yüksek teklifi kim verdi ? Erzurum şeker satıldı mı ?

Turhal şeker fabrikası ihalesinde Bilgi Gıda, Kayseri Şeker, Albayrak Turizm, Doğuş Gıda ve MBM teklif verdi. Bu şirketlerin arasından Kayseri Şeker, 569 milyon TL'lik teklif vererek fabrikanın yeni sahibi oldu.

ERZURUM ŞEKER TEKLİFSİZ KALDI

Bugün Erzurum şeker fabrikasının satış ihalesi de yapıldı. Ancak Erzurum şeker fabrikasının ihalesinde teklif veren çıkmadı.

Erzurum Şeker Fabrikası'nın satılması ihalesinde ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Açık artırmada başlangıç tutarı 211 milyon 300 bin lira, artırım aralığı da 50 bin lira olarak saptandı. Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin hazır bulunmadığı açık artırmada, MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ de teklif vermedi. Bu nedenle ihale teklifsiz sona erdi. Teknik olarak sonuçlanan ihalelerin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından ilan edilecek.

Geçtiğimiz haftalarda da Kırşehir ve Niğde (Bor) şeker fabrikalarının ardından Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları satılmıştı. Çorum şeker fabrikası kime satıldı? Yozgat şeker fabrikasını kim satın aldı? Kırşehir şeker fabrikasının yeni sahibi kim? Bor şeker fabrikasını kim aldı? Tüm bu soruların cevabı haberimizde:

ÇORUM ŞEKER: 528 MİLYON TL, SAFİ KATI

Şeker fabrikalarının özelleştirilerek satılması sürecinde ilk olarak Kırşehir ile Niğde Bor şeker fabrikalarının ihalesi yapıldı. Ardından Çorum şeker fabrikası satışa çıkarıldı.

Çorum şeker fabrikası kime satıldı ?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Çorum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 528 milyon lira ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Fernas İnşaat AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 441 milyon lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 528 milyon lirayla Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

YOZGAT ŞEKER: 275 MİLYON TL, DOĞUŞ YİYECEK

Yozgat Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesi

Yozgat şeker fabrikası kime satıldı ?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Yozgat Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 275 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 244 milyon lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 275 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

KIRŞEHİR ŞEKER: 330 MİLYON TL, TUTGU GIDA

Kırşehir şeker fabrikası kime satıldı ?

Özelleştirme kapsamında Kırşehir şeker fabrikasının satış ihalesi önceki gün yapıldı. Kırşehir şeker fabrikası Tutgu Gıda'ya satıldı. İhalede 330 milyon lira ile en yüksek teklifi Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. verdi.

BOR (NİĞDE) ŞEKER: 336 MİLYON TL, DOĞUŞ YİYECEK

Bor şeker fabrikası kime satıldı ?

Bor şeker fabrikası ise Doğuş Yiyecek'e satıldı. Önceki günkü ihalede Bor şeker fabrikasına en yüksek fiyatı 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

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