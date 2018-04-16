16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:45Güneş 06:17Öğle 13:10İkindi 16:52Akşam 19:51Yatsı 21:17
    • 27°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 21°C Afyon
    • 14°C Ağrı
    • 22°C Amasya
    • 22°C Ankara
    • 25°C Antalya
    • 16°C Artvin
    • 28°C Aydın
    • 22°C Balıkesir
  • BIST: 110.504 0.82
  • Altın: 178,153 0.46
  • Dolar: 4,1072 0.32
  • Euro: 5,0840 0.60

Turhal şeker fabrikası kime satıldı?

»
Turhal şeker fabrikası kime satıldı?
Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Niğde (Bor) şeker fabrikalarının ardından Turhal Şeker Fabrikası da satıldı? Kırşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Turhal şeker fabrikası kime satıldı? Turhal şeker fabrikası için en yüksek teklifi kim verdi? Erzurum şeker satıldı mı?
Turhal şeker fabrikası kime satıldı? Turhal şeker fabrikası kime satıldı? Turhal şeker fabrikası kime satıldı?

Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Niğde (Bor) şeker fabrikalarının ardından Turhal Şeker Fabrikası da satıldı? Turhal şeker fabrikası kime satıldı ? Turhal şeker fabrikası için en yüksek teklifi kim verdi ? Erzurum şeker satıldı mı ?

Turhal şeker fabrikası ihalesinde Bilgi Gıda, Kayseri Şeker, Albayrak Turizm, Doğuş Gıda ve MBM teklif verdi. Bu şirketlerin arasından Kayseri Şeker, 569 milyon TL'lik teklif vererek fabrikanın yeni sahibi oldu.

ERZURUM ŞEKER TEKLİFSİZ KALDI

Bugün Erzurum şeker fabrikasının satış ihalesi de yapıldı. Ancak Erzurum şeker fabrikasının ihalesinde teklif veren çıkmadı. 

Erzurum Şeker Fabrikası'nın satılması ihalesinde ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Açık artırmada başlangıç tutarı 211 milyon 300 bin lira, artırım aralığı da 50 bin lira olarak saptandı. Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'nin hazır bulunmadığı açık artırmada, MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ de teklif vermedi. Bu nedenle ihale teklifsiz sona erdi. Teknik olarak sonuçlanan ihalelerin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından ilan edilecek.

tur-son.jpgGeçtiğimiz haftalarda da Kırşehir ve Niğde (Bor) şeker fabrikalarının ardından Çorum ve Yozgat şeker fabrikaları satılmıştı. Çorum şeker fabrikası kime satıldı? Yozgat şeker fabrikasını kim satın aldı? Kırşehir şeker fabrikasının yeni sahibi kim? Bor şeker fabrikasını kim aldı? Tüm bu soruların cevabı haberimizde: 

ÇORUM ŞEKER: 528 MİLYON TL, SAFİ KATI

Şeker fabrikalarının özelleştirilerek satılması sürecinde ilk olarak Kırşehir ile Niğde Bor şeker fabrikalarının ihalesi yapıldı. Ardından Çorum şeker fabrikası satışa çıkarıldı. 

Çorum şeker fabrikası kime satıldı ?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait Çorum Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 528 milyon lira ile Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ verdi. 

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Fernas İnşaat AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 441 milyon lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 528 milyon lirayla Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

YOZGAT ŞEKER: 275 MİLYON TL, DOĞUŞ YİYECEK

Yozgat Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesi

Yozgat şeker fabrikası kime satıldı ?

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Yozgat Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 275 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu, Bergiz İnşaat AŞ, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ, MBM Enerji İnşaat Turizm Emlak Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ katıldı.

İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 244 milyon lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın sonunda en yüksek teklifi, 275 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

Teknik olarak sonuçlanan ihalenin neticesi, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından kamuoyuna duyurulacak.

KIRŞEHİR ŞEKER: 330 MİLYON TL, TUTGU GIDA

Kırşehir şeker fabrikası kime satıldı ?

Özelleştirme kapsamında Kırşehir şeker fabrikasının satış ihalesi önceki gün yapıldı. Kırşehir şeker fabrikası Tutgu Gıda'ya satıldı. İhalede 330 milyon lira ile en yüksek teklifi Tutgu Gıda Turizm İnşaat İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. verdi.

BOR (NİĞDE) ŞEKER: 336 MİLYON TL, DOĞUŞ YİYECEK

Bor şeker fabrikası kime satıldı ?

Bor şeker fabrikası ise Doğuş Yiyecek'e satıldı. Önceki günkü ihalede Bor şeker fabrikasına en yüksek fiyatı 336 milyon lira ile Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

Gazeteilksayfa.com

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Turhal şeker fabrikası kime satıldı?Turhal şeker fabrikası kime satıldı?Çorum, Yozgat, Kırşehir ve Niğde (Bor) şeker fabrikalarının ardından Turhal Şeker Fabrikası da satıldı? Kırşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Turhal şeker fabrikası kime satıldı? Turhal şeker fabrikası için en yüksek teklifi kim verdi? Erzurum şeker satıldı mı?
Mehmet Savaş Polat kimdir?Mehmet Savaş Polat kimdir?Ülkemizde ve dünyanın mazlum coğrafyalarında gerçekleştirdiği faaliyetlerle milletimizin iyilik eli olan Türkiye Diyanet Vakfının yeni genel müdürü Mehmet Savaş Polat oldu.
Dursun Ali Sarıoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti?Dursun Ali Sarıoğlu kimdir, neden hayatını kaybetti?Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu 81 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
Almanya - Brezilya maçı hangi kanalda?Almanya - Brezilya maçı hangi kanalda?Futbol severler ekran başına! Dünya futbolunun iki büyük devi kozlarını hazırlık maçında paylaşıyor. Almanya – Brezilya arasındaki karşılaşma naklen ve sadece Ülke TV’de ekrana geliyor.
Regaip kandili günü nasıl ibadet edilmeli, bugünün faziletleri neler?Regaip kandili günü nasıl ibadet edilmeli, bugünün faziletleri neler?2018 Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? soruları bu günü huşu içerisinde geçirmek isteyenler için derledik.
Regaip kandilinde kaç gün oruç tutulmalı,ne zaman ve nasıl niyet edilmeli?Regaip kandilinde kaç gün oruç tutulmalı,ne zaman ve nasıl niyet edilmeli?​Regaip kandili orucu nedir? Yüce Allah'ın huzurunda günahların affı için tevbe-istiğfar, arzu ve isteklerin kabulü için de dua gecesi olan Recaip Kandili, 22 Mart Perşembe gecesini 23 Mart Cumaya bağlayan günde ihya edilecek.Kaç gün oruç tutulmalı?
  • Regaip kandili günü hangi dualar okunmalı, bu güne özel dualar var mı?22 Mart 2018 Perşembe 00:04
  • Regaip kandili gecesi okunacak dualar neler, nasıl ibadet edilmeli?21 Mart 2018 Çarşamba 23:59
  • Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk kime satıldı, yeni sahibi kim?21 Mart 2018 Çarşamba 15:16
  • Deniz Bölükbaşı kimdir, kaç yaşındaydı, memleketi neresi?21 Mart 2018 Çarşamba 08:58
  • Dağdan toplanan burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir?20 Mart 2018 Salı 15:52
  • Kaman ceviz fidanı dikiminin püf noktası20 Mart 2018 Salı 14:50
  • Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel ilk 11'ler, kadroda kimler var?17 Mart 2018 Cumartesi 12:44
  • Altınköy ve Altınköy Müzesi 15 Mart’ta açılıyor12 Mart 2018 Pazartesi 11:14
  • Regaip kandilinde nasıl dua ve ibadet edilir, hangi güne denk geliyor?08 Mart 2018 Perşembe 14:06
  • Taşeron işçilere sınavda neler sorulacak, sınav konuları neler?23 Şubat 2018 Cuma 12:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri