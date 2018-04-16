16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Dikkat çeken sözler: Tezgah kuruldu!

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde düzenlenen kimyasal saldırının "tezgâhlandığını" savundu.
Dikkat çeken sözler: Tezgah kuruldu!
Dikkat çeken sözler: Tezgah kuruldu! Dikkat çeken sözler: Tezgah kuruldu! Dikkat çeken sözler: Tezgah kuruldu!

Lavrov, bölgedeki gelişmelerle ilgili İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye açıklamalarda bulundu.Rus bakan, Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendiği belirtilen bölgeye ülkesinin müdahalede bulunduğu iddialarını reddederek, şunları kaydetti: 

"Rusya'nın bölgeye müdahale etmediğinin garantisini verebilirim. Diğer devlet başkanlarına kaba davranamam, kendi ülkemin başkanına da kaba olamam ancak Fransa, İngiltere ve ABD'nin liderlerinden bahsettiniz. Açıkça konuşmak gerekirse, onların atıfta bulunduğu tüm kanıtlar, haberlere ve sosyal medya ağlarına dayanıyor."

"TEZGAHLANDI"

Duma'da kimyasal saldırı yaşanmadığını ileri süren Lavrov, "Yaşanan şey, olay tezgâhlanmıştır." ifadesini kullandı. 

Lavrov, İngiltere dahil Batılı güçlerin Rusyaile iletişim kanallarını kapattığını belirterek, taraflar arasındaki iletişim eksikliği sebebiyle ülkesi ve Batı'nın Soğuk Savaş'tan daha kötü bir durumla karşı karşıya olduğunun altını çizdi.

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