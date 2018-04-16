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"Trump birlikleri çekmek istiyor"
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GÜNCEL
16.04.2018 19:18
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den birlikleri çekmek istediği fakat kesin bir takvimin olmadığını açıkladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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