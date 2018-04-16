16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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AK Parti MYK sonrası Mahir Ünal konuşuyor

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AK Parti MYK sonrası Mahir Ünal konuşuyor
AK Parti'nin MYK toplantısı sonrası, Parti Sözcüsü Mahir Ünal açıklama yapıyor...
AK Parti MYK sonrası Mahir Ünal konuşuyor AK Parti MYK sonrası Mahir Ünal konuşuyor AK Parti MYK sonrası Mahir Ünal konuşuyor

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