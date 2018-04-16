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Pentagon çıldırdı: 65 bin kişilik silah lazım!
Pentagon çıldırdı: 65 bin kişilik silah lazım!
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»
DÜNYA
16.04.2018 21:03
Pentagon'un 2019 Savunma Bütçesi'nde, Suriye'de PYD/PKK'nın da dahil olduğu 60-65 bin kişilik güç için silah ve ekipman talep ettiği ortaya çıktı
AYRINTILAR GELİYOR...
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