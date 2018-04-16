Sumudica'dan Başakşehir'e gözdağı



Süper Lig’de şampiyonluk adaylarından olan Medipol Başakşehir’e konuk olacak olan Kayserispor’da maçın hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşuyla antrenmana devam etti. Teknik Direktör Marius Sumudica’nın futbolcularla yakından ilgilendiği görüldü.



Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sumudica, rakibin şampiyonluğa oynadığını, kendilerinin de hedeflerinin olduğunu belirterek kolay maç olmayacağını söyledi. Sumudica, “İki maç arasındaki zaman gerçekten çok kısa. Cuma günü Başakşehir’e karşı oynayacağız. Oyuncularım için kolay değil. Kazandıkları zaman mutlu oluyorlar. Dünkü maçı kafalarından silip gelecek maça konsantre olmaları gerekiyor. Rakibimiz şampiyonluğu kazanmak isteyen bir takım. İlk maçta evimizde berabere kalmıştık. Bu yüzden oynayacağımız rakip kesinlikle sahaya kazanmak için çıkacak. Takımımız her maç gibi maça hazırlanıp çıkacak. Kolay bir maç olmadığını bütün Türkiye’ye gösterecek. Rakibimiz şampiyonluk için mücadele ediyor, bizim de bazı hedeflerimiz var. Cuma günü oynayacağız ve kolay maç olmayacağını onlara göstereceğiz” dedi.



Kayserispor, yarın yapacağı idmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.

