Spor Toto 1. Lig'de müthiş geri dönüş!

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takımda skoru değiştirecek gole ulaşamadı ve devre arasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıda Adanaspor 59'ta Bahattin Köse, 62'de ise Magaye Gueye'nin golüyle Boluspor karşısında 2-0'lık üstünlüğü yakladı. Kalesinde gördüğü iki golden sonra daha baskılı bir oyun oynayan Boluspor, 72. dakikada Sefa Yılmaz, 74'te Rydell Poepon'un golüyle maçta tekrar beraberliği yakaladı. Boluspor, 89. dakikada kazanılan penaltı atışında İshak Çakmak'ın golüyle durumu 3-2'ye getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Boluspor muhteşem geri dönüşe imza attı.

Bu sonuçla Boluspor ise 53'e yükseltirken, Adanaspor 40 puanda kaldı.