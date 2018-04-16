16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Şenol Güneş'ten Larin'e özel ilgi

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Şenol Güneş'ten Larin'e özel ilgi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile 19 Nisan Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Şenol Güneş'ten Larin'e özel ilgi Şenol Güneş'ten Larin'e özel ilgi Şenol Güneş'ten Larin'e özel ilgi

 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana topla çeşitli oyunlar oynayarak başlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra üç gruba ayrılarak dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Beşiktaşlı futbolcular daha sonra üç grup halinde dört ayrı minyatür kalenin olduğu alanda maç yaptı. 

İdman, yarı sahada üç takımın değişerek oynadığı çift kale maçla sona erdi. 

Antrenmana sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Vagner Love katılmazken, iki oyuncu da bireysel antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Güneş'ten Larin'e özel ilgi

Teknik direktör Şenol Güneş antrenmanın sona ermesinin ardından Kanadalı futbolcu Cyle Larin ile yakından ilgilendi. 

Tecrübeli teknik adam, Larin'e şut çalıştırırken zaman zaman oyuncusundan farklı vuruşlar yapmasını istedi.

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