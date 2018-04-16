ABD'li papaz için karar verildi!

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Duruşma 7 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.
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İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü PKK ve FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Duruşma 7 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.