Yapay zekalı robot başkanlığa adaylığını koydu!

Japonya'da bir önceki belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmiş olan Michihito Matsuda, bu kez yapay zeka destekli bir robotu belediye başkanı olması için destekliyor.

Yapay zeka işlerimizi elimizden alacak, dünyayı ele geçirecek, insanlığı yok edecek derken Japonya’nın başkenti olan Tokyo’nun Tama ilçesinin belediye seçimlerine yapay zeka destekli bir robot adaylığına koydu bile. Kadın formunda olan yapay zeka destekli robotun seçim afişleri, Tama’nın dört bir yanına çoktan asılmış durumda.



Belediye seçimlerine adaylığını koyan yapay zeka destekli robotun arkasında, 2014 yılında yine Tama belediye seçimlerine aday olmuş fakat kazanamamış Michihito Matsuda bulunuyor. Dünyada ilk kez bir robotun belediye başkanlığına adaylığını koyduğunu belirten Matsuda, robotun adaylık kampanyası için bir ofis ve internet sitesi dahi açmış durumda.

Yapay zekanın Tama’yı tamamen değiştirebileceğini söyleyen Matsuda, ‘’Yapay zekayla donanmış belediye başkanı sayesinde tarafsız ve dengeli bir politika güdeceğiz. Rüşvete, torpile ve duygusallığa yer yok! Yapay zeka seçilirse 100 kişiden 99'u memnun olacak.’’ dedi. Matsuda, yapay zeka destekli robot bir belediye başkanı olabileceğine kesinlikle inanıyor.