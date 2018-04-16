Tarihi gün! 'Gezegen avcısı' yola çıkıyor!

NASA'nın gezegen keşif uydusu Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) için bekleyiş sona erdi. TESS bugün SpaceX ile uzaya fırlatılacak.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) yeni nesil gezegen keşif uydusu TESS bugün göreve başlıyor. Uydu SpaceX roketi ile bugün uzaya fırlatılacak. Fırlatma TSİ 1.32'de gerçekleşecek.

Transiting Exoplanet Survey Satellite'ın (TESS) dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor. Bu nedenle bilim dünyasında yeni teleskop "gezegen avcısı" ve "uzaylı avcısı" olarak da nitelendiriliyor.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan bilim insanları TESS'in kullanıma girmesi ile ilk 24 ayda 50 Dünya büyüklüğünde, uzaylı yaşama ev sahipliği yapabilecek gezegen keşfetmeyi umduklarını açıkladı.

Galaksimizde Dünya benzeri 200 milyar gezegen olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yeterince bilgi birikimine ve teknolojiye sahip olduklarını ve TESS sayesinde söz konusu keşfin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirtiyor.

Görevdeki ilk 2 yılında on binlerce yıldızı incelemesi planlanan TESS’in diğer görevleri arasında çeşitli gök cisimlerini incelemek, büyük kara delikleri ve yıldızları tanımlamaya katkı sağlamak da bulunuyor.