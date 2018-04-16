16 Nisan 2018 Pazartesi1 Şaban 1439
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Gazzelilerin yarıdan fazlası yoksul

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Gazzelilerin yarıdan fazlası yoksul
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde halkın yarıdan fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı bildirildi.
Gazzelilerin yarıdan fazlası yoksul Gazzelilerin yarıdan fazlası yoksul Gazzelilerin yarıdan fazlası yoksul

 

Filistin Merkezi İstatistik Bürosu'nun (PCBS) hazırladığı 2017 yılı  raporuna göre, Gazze'de yaşayan yaklaşık 2 milyon kişinin yarıdan fazlası  yoksullukla mücadele ediyor.

Filistin genelinde yüzde 29,2 olan "yoksulluk" oranı, işgal altındaki  Batı Şeria'da yaklaşık yüzde 14, Gazze'de ise yüzde 53'ü buluyor. 

Filistinlilerin yüzde 16,8'inin "aşırı yoksul" olduğu belirtilen  rapora göre,  2011'e oranla geçen yıl yoksulluk oranı yüzde 13 artarken, aşırı  yoksulluk oranı ise yüzde 30 arttı. 

Raporda ayrıca, Batı Şeria'ya göre Gazze'deki yoksulluk oranının 4  kat, aşırı yoksulluk oranının ise 6 kat daha fazla olduğu aktarıldı.

Uzmanlar, Gazze'deki yoksulluğun başlıca nedeni olarak 2006'dan bu  yana devam eden İsrail ablukasının yol açtığı üretim krizi ve yerel sektördeki  durgunluğu gösteriyor.

Filistin'de 2006'da yapılan ve Hamas'ın kazandığı seçimlerin ardından  İsrail, Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve havadan abluka uygulamaya başlamıştı.  Uluslararası tepkilere rağmen Gazze'ye yönelik abluka aralıksız devam  ediyor.  

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